Bewonersplatform wil beter verlicht en veiliger stationsgebied Groningen Noord: ‘Mensen dumpen hier van alles’

Graffiti, donkere plekken, drugsafval: het zijn geen ongewone zaken die je aantreft in het gebied rondom station Groningen Noord. Een slecht visitekaartje voor de buurt, als je het Albert van den Berg vraagt van Bewonersplatform de Hoogte. Een betere straatverlichting en inrichting van het gebied is volgens hem onderdeel van een goede oplossing.

In de avond en de nacht nemen de ongure praktijken in het gebied toe. “Dan komen de junks en de dealers”, zegt Van den Berg. Ook bij de fietsenstalling, die nauwelijks verlicht is, grijpen dieven ’s avonds hun kans en slijpen ze met flexen fietssloten door. “En gaan er vervolgens met de fiets vandoor”, zegt hij.

Conny Eldering, zelfstandig ondernemer bij Handig in de Buurt, is zo’n 45 jaar actief in de wijk De Hoogte. Ook hij ziet rond het stationsgebied ongewone praktijken. “Als we gewoon grofvuil ophalen, dan kunnen we weer allemaal rotzooi opruimen bij het station. Mensen dumpen hier van alles.”

De problemen rondom dit stationsgebied spelen al jaren, maar bewoners zien weinig actie als het gaat om oplossingen. En de gemeente? Die had in 2024 een grote bijeenkomst voor de buurt georganiseerd omtrent de veiligheid rond het station. “Iedereen was erbij”, zegt Van den Berg. “De manager van NS, gemeente Groningen, Justitie, politie, boa’s. Alleen wat eruit is gekomen? Nul komma nul…”

Reizigers

Naast omwonenden voelen reizigers zich bij dit station ook onveilig. Raadslid voor de Partij van het Noorden, Evelien Bernabela, kan erover meepraten. “Als ik van het NS-station kom, dan stap ik het liefste aan de zuidkant eruit. Dan hoef ik niet meer door de tunnel.” Ze laat daarnaast haar partner weten wanneer ze ’s avonds aankomt op dit station. “Als hij weet dat ik er na een kwartier nog niet ben, dan komt hij deze kant oplopen of belt hij”, zegt ze.

Bernabela heeft eind vorig jaar samen met D66 een voorstel ingediend voor het vrouwvriendelijker maken van de openbare ruimte. De partijen willen dat de gemeente samen met vrouwen uit diverse doelgroepen schouwen uitvoert om onveilige plekken in kaart te brengen en te verbeteren. Dit zou ook bij station Noord kunnen. Bernabela: “En dat je dan ook de vraag stelt aan jonge vrouwen van: ‘hoe vind jij de veiligheid van dit gebied?’

Oplossing: meer dan straatverlichting

Het stationsgebied zou volgens omwonenden beter verlicht moeten worden. Maar er kan nog meer gebeuren. Van den Berg: “Je kan het een leuke invulling geven door bossages weg te halen en de omgeving overzichtelijker te maken. Geef het meer uitstraling, zodat je hier wat langer wilt blijven hangen.”

Bernabela is het daarmee eens: “Stations als deze hebben een grote functie, ook met het busstation erbij. En ja, dan zou je toch verwachten dat hier wat meer voorzieningen zijn.”

Een nieuwe bijeenkomst met de buurt zou daarbij wenselijk zijn, zegt Eldering: “Zorg dat die bij elkaar komen en dat er samen wat georganiseerd wordt.”