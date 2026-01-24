Beveiliger mishandeld op Grote Markt; politie pakt verdachte op

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een beveiliger van een horecagelegenheid aan de Grote Markt is in de nacht van vrijdag op zaterdag mishandeld. De politie slaagde er kort na het incident in om een verdachte aan te houden.

De melding van de mishandeling kwam tegen het einde van de stapnacht binnen bij de politie. Agenten die ter plaatse kwamen, hebben direct de aangifte van de beveiliger opgenomen en gesproken met een getuige die het incident zag gebeuren.

Verdachte getraceerd

Op basis van de verklaringen en een snel onderzoek in de omgeving kon de politie de verdachte al vlot traceren. “Al vrij snel hebben we de verdachte kunnen aanhouden en overbrengen naar het cellencomplex”, aldus de politie op sociale media.

De verdachte zal zaterdag worden verhoord. De politie zet het onderzoek naar de exacte toedracht van de mishandeling voort.