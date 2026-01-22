‘Benfica aast op Stije Resink’

Foto via FC Groningen

Benfica heeft interesse in middenvelder Stije Resink van FC Groningen. Dat melden Voetbal International (VI) en enkele andere media.

Volgens de VI wil de Portugese topclub andere belangstellenden te snel af zijn. Ook PSV, Ajax en Feyenoord azen namelijk op overname van de aanvoerder van FC Groningen, die aan een uitstekend seizoen bezig is. Resink en de FC hapten voorlopig niet toe: beide willen het seizoen bij FC afmaken.

Resink heeft in zijn contract staan dat hij de FC deze zomer voor een vastgelegde transfersom van ongeveer 6 miljoen euro kan verlaten. Mocht Benfica hem nog deze winter willen overnemen, dan gaat het om een hoger bedrag. Volgens diverse bronnen is trainer José Mourinho zwaar geÏnteresseerd in Resink. Het wachten is op een bod van Benfica.