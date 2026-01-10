“Avond en nacht naar zondag gaat koud verlopen met strenge vorst, maandagochtend sneeuw en regen”

Foto: Jesse Weijn

De avond en nacht naar zondag gaan erg koud verlopen. Maandagochtend volgt er bij een nieuwe dooiaanval sneeuw en regen op een bevroren ondergrond, waardoor er op grote schaal gladheid kan ontstaan. Dat zegt OOG-weerman Johan Kamphuis in een extra weerbericht.

Johan, hoe ziet de situatie er de komende uren uit?

“Wat we zien is dat een lagedrukgebied langzaam naar Duitsland beweegt. Een rug van hogedruk rolt vanuit Scandinavië naar onze contreien. Dit betekent dat het bij ons wat rustiger wordt. De harde wind en de lage gevoelstemperaturen die we daardoor zagen, nemen af. Vanavond en komende nacht krijgen we te maken met opklaringen, waardoor het koud gaat worden. Op veel plekken kan het tot strenge vorst komen.”

Je klinkt nog een beetje voorzichtig…

“In de laatste berekeningen zien we dat er in de aanvoer wat wolkenvelden over gaan trekken. Dit komt doordat de aanvoer iets noordelijker is dan gedacht. Daardoor gaan we komende nacht de extreme minimumtemperaturen, die de afgelopen dagen zijn genoemd, waarschijnlijk niet halen. Maar we kunnen ons hoe dan ook opmaken voor een ijskoude nacht met temperaturen rond de -10 graden. Blijft het langer helder, dan kan de temperatuur lager uitvallen. Je moet dan denken aan -12 of -13 graden.”

Dat zijn lage temperaturen, waarbij moet worden opgemerkt dat er vanavond vooralsnog gevoetbald lijkt te worden in de Euroborg…

“Wat we zien is dat de wind wegvalt en dat de toegangswegen naar het stadion redelijk tot goed begaanbaar zijn. In die zin kan ik de KNVB volgen dat ze deze wedstrijd door laten gaan. Aan de andere kant: het zal geen pretje zijn. Als weerman ben ik niet van de waarschuwingen en de codes, maar vanavond moet er rekening worden gehouden met temperaturen rond de -5 graden. Voetbalwedstrijden trekken vaak ook kinderen, en voor hen wordt het koud. Mijn advies is sowieso om je met meerdere laagjes aan te kleden, ook omdat het in het stadion altijd wel wat waait.”

En dan morgen, zondag. Dat wordt een volle winterdag…

“Dat klopt. De dag begint morgen vrij zonnig, waarbij de temperaturen onder het vriespunt blijven. In de middag krijgen we te maken met toenemende bewolking. In de nacht naar maandag neemt op de grens van warme en koudere lucht de bewolking verder toe. Er volgt een dooiaanval waarbij er in de nacht sneeuw gaat vallen. In de ochtenduren gaat de sneeuw, bij oplopende temperaturen, over in regen. Die regen valt op een bevroren ondergrond. Omdat de temperatuur in de ochtend rond het vriespunt ligt, verwacht ik op uitgebreide schaal gladheid door ijzel. Later op de dag komt de temperatuur boven nul en treedt de dooi in. We kunnen wel stellen dat deze dooiaanval zal slagen, waarmee Koning Winter het land voorlopig weer verlaat.”