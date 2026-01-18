Automobilist belandt op talud A28

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een automobilist is zaterdag aan het einde van de avond met de schrik vrijgekomen nadat hij op een talud belandde bij de afrit Groningen-Zuid. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van het eenzijdige ongeval kwam rond 23.50 uur binnen bij de hulpdiensten. “Door nog onbekende oorzaak is de automobilist, komende vanuit de richting Haren, ter hoogte van de afrit Groningen-Zuid van de weg geraakt”, vertelt Wind. “De auto is daarbij op een talud terechtgekomen en in de bosschages tot stilstand gekomen.”

Bij het ongeval raakte niemand gewond. Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen bij het incident betrokken. Een bergingsbedrijf heeft de personenauto weggesleept. Om de berging veilig te laten verlopen, was de afrit tijdelijk deels afgesloten. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeluk.