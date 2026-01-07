Arriva rijdt tot en met zaterdag met minder treinen, toiletten vanaf vrijdag afgesloten

Foto: Ger & en Elly

Vervoersbedrijf Arriva rijdt tot en met zaterdag 10 januari met een aangepaste dienstregeling. Op de meeste treintrajecten in het Noorden wordt volgens een uurdienstregeling gereden.

“We rijden met een aangepaste dienstregeling vanwege de sneeuwval en de verstoringen op het spoor die hierdoor ontstaan”, laat Arriva weten. “Door de dienstregeling aan te passen, zorgen we voor een zo betrouwbaar en veilig mogelijke treindienst.” Op de meeste trajecten rijdt één keer per uur een trein. Tussen Groningen en Leeuwarden en tussen Groningen en Winschoten rijden twee treinen per uur. “Als het weer het toelaat, rijden we komende zondag weer volgens de normale dienstregeling.”

Het is niet de enige maatregel die het bedrijf neemt. Hoewel de treinen van Arriva zijn uitgerust met toiletten, zullen deze tijdelijk niet bruikbaar zijn. “Vanaf vrijdag gaat de temperatuur verder dalen tot onder het vriespunt. Om schade door vorst te voorkomen, sluiten we vanaf vrijdag alle toiletten in de treinen. De voorzieningen zullen in ieder geval tot en met zondag gesloten blijven. We adviseren reizigers om hier rekening mee te houden.”

Daarnaast adviseert het bedrijf reizigers om voor vertrek de reisplanner te controleren. “We zullen de weersomstandigheden nauwlettend blijven volgen en passen de dienstregeling waar nodig verder aan”, aldus Arriva.