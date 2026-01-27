Anne Hettinga stopt als directeur bij Arriva Nederland

Foto OOG. Anne Hettinga

Anne Hettinga stopt na ruim 25 jaar, waarvan twintig jaar als directeur, bij Arriva Nederland. Hij krijgt een andere functie bij Arriva.

Nederland wordt door Arriva niet meer gezien als apart bedrijfsonderdeel. Arriva Nederland wordt per 1 februari samen met Arriva-landen Spanje, Italië, Duitsland, Tsjechië, Polen en Roemenië vanuit Arriva Group, die aangestuurd wordt door Anne Hettinga.

Onder Hettinga is Arriva in Nederland uitgegroeid tot een belangrijke aanbieder van openbaar vervoer. Het aantal werknemers groeide naar vijfduizend. Dat is vier keer zo veel als bij de start 25 jaar geleden.

“Met Anne neemt Arriva Nederland afscheid van een bijzondere leider. Zijn visie, ondernemerschap en maatschappelijke betrokkenheid hebben het bedrijf gevormd tot wat het vandaag is. Tegelijkertijd past deze stap bij de volgende fase van de internationale strategie van Arriva Group”, aldus Rob van Wingerden, voorzitter van de Raad van Commissarissen Arriva Nederland.

Milfred Hart is benoemd tot de nieuwe directeur van Arriva Nederland.