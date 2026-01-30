André van Toly nieuwe directeur van Waterbedrijf Groningen

Foto: Nienke Maat voor Waterbedrijf Groningen

André van Toly wordt per 1 februari aangesteld als nieuwe directeur-bestuurder van Waterbedrijf Groningen. Dat maakte het waterbedrijf vrijdagochtend bekend.

Van Toly volgt Wim den Hertog op, die de functie van directeur-bestuurder sinds december waarnam. Het waterbedrijf stelde een interim-directeur aan, nadat Riksta Zwart het bedrijf na 11 jaar als directeur verliet. Waterbedrijf Groningen is allerminst nieuw voor Van Toly. Hij werkt al sinds februari 2020 bij het waterbedrijf en was de afgelopen jaren manager Strategie en Onderzoek.

Als directeur-bestuurder krijgt Van Toly de leiding over de verdere uitvoering van de watertransitie in Groningen: voldoende drinkwater op de lange termijn en het beschermen van de kwaliteit van de waterbronnen. “Het is een eer om deze rol te mogen vervullen en ik zie er naar uit dat we samen de koers van de Watertransitie Groningen voortzetten”, stelt Van Toly. “Ik heb er vertrouwen in dat we met dit programma op de juiste weg zijn. Zo herstellen we de balans tussen vraag en aanbod in een periode van toenemende watervraag, langere droge periodes en een groeiende druk op onze bronnen.”