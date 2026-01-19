Ambulance met hulpgoederen vertrekt vanuit Groningen naar Oekraïne

De Sociale Brigade Groningen stuurt op 26 januari een ambulance met hulpgoederen naar Oekraïne. De organisatie, een vrijwillige hulpinstelling, zet zich in voor ondersteuning bij noodsituaties.

De ambulance wordt gevuld met medische materialen en andere noodzakelijke spullen. Volgens de Sociale Brigade is er in Oekraïne nog steeds grote behoefte aan deze goederen, vooral in en rond zorginstellingen die kampen met tekorten.

Vrijwilligers van de Sociale Brigade begeleiden het transport en leveren de goederen ter plaatse af. De organisatie organiseert regelmatig hulptransporten en onderhoudt contact met lokale partners in Oekraïne om ervoor te zorgen dat de spullen op de juiste plek terechtkomen.

De Sociale Brigade geeft aan dat donaties ook na deze rit mogelijk blijven. Spullen die later worden ingeleverd, worden bewaard en meegenomen met een volgende rit. Mensen die willen bijdragen, kunnen contact opnemen met de organisatie.