Amateurvoetbal ontwaakt uit winterstop, debuut vrouwen FC Groningen in eerste divisie

Foto Andor Heij. Vrouwen FC Groningen vieren een doelpunt.

De winterstop is voorbij en daarom komen de amateurvoetballers komend weekeinde weer in actie. De vrouwen van FC Groningen maken hun debuut in de eerste divisie.

FC Groningen werd in de zogeheten najaarscompetitie tweede in de tweede divisie achter Jong ADO Den Haag. Daardoor speelt FC Groningen in de voorjaarscompetitie een klasse hoger.

Naast Jong ADO zijn Sparta, Jong Ajax, Jong AZ, Jong FC Twente, Jong PSV en De Graafschap de tegenstanders in de eerste divisie.

De Achterhoekers zijn de eerste opponent van FC Groningen. De vrouwen spelen zaterdag om 18.30 uur thuis in Stadion De Esserberg tegen De Graafschap.

Vierde divisie

Bij de mannen hervat PKC’83 in de vierde divisie D zaterdag de competitie tegen Hoogland. Het is echt een zespunten duel, want PKC en Hoogland staan net boven de degradatiestreep en de Groningers kunnen daardoor een directe concurrent op flinke achterstand zetten.

1H

In de ‘Groningse’ eerste klasse H neemt koploper Velocitas 1897 het zaterdag in Friesland op tegen laagvlieger FC Surhuisterveen. Be Quick 1887 staat op zeven punten van Velocitas tweede. Be Quick speelt uit tegen middenmoter Drachtster Boys.

Oranje Nassau staat net boven de degradatiestreep en ontvangt Blauw Wit’34 uit Leeuwarden dat een plekje hoger staat. GRC Groningen heeft het zwaar in 1H, want GRC staat met één punt laatste en moet naar de polder voor de ontmoeting tegen middenmoter ASV Dronten.

Lagere klassen

In de tweede klasse J op zaterdag staat Gorecht vijfde. Gorecht hervat de competitie uit tegen laagvlieger Zuidlaren. GVAV Rapiditas staat laatste in 2J en speelt thuis een waar kelderduel tegen Noordscheschut dat een plaats hoger staat.

In 3R ontvangt koploper Groen Geel subtopper Loppersum. The Knickerbockers staat vijfde en speelt in Roodeschool tegen Corenos dat in de onderste regionen bivakkeert.

Zondag

In de tweede klasse H op zondag staat Forward in de middenmoot. De studenten moeten naar Oldeholtpade dat enkele plaatsen lager staat. In 3N zondag komen Stadspark en Groninger Boys pas over twee weken voor het eerst in actie.

Vanwege Eurosonic Noorderslag is komende zaterdag nog geen OOG Sport op de radio. De eerste uitzending na de winterstop is volgende week zaterdag.