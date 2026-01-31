Aardbeving met kracht van 1.1 gemeten bij Garrelsweer

Foto: Sebastiaan Scheffer

Bij Garrelsweer heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een aardbeving plaatsgevonden. Het KNMI meldt dat de beving een kracht had van 1.1 op de schaal van Richter.

De beving vond plaats rond 00.30 uur op een diepte van 3,0 kilometer. Volgens het KNMI betrof het een geïnduceerde beving, wat betekent dat deze een direct gevolg is van de gaswinning in het gebied.

De beving bij Garrelsweer is de tweede aardbeving van deze maand. Op Nieuwjaarsdag vond er een beving plaats bij Zeerijp. Die had een kracht van 1.2 op de schaal van Richter. Een beving met een kracht van 1.1 is doorgaans goed voelbaar in de directe omgeving. Meldingen over schade zijn nog niet bekend.