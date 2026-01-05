A-Theater zoekt verhalen en foto’s voor honderdjarig jubileum

Foto: Nina Veldwiesch voor het A-Theater

Het A-Theater bestaat in oktober honderd jaar. Ter voorbereiding op dit jubileum roept het theater mensen op om verhalen en foto’s te delen over het gebouw aan de Akerkstraat en het theater.

Het theater wil het eeuwfeest vieren met een jubileumprogramma en een speciaal jubileumtijdschrift. Voor dit tijdschrift is het theater op zoek naar persoonlijke beeldmateriaal, herinneringen en anekdotes: verhalen van mensen die in de loop der jaren betrokken waren bij het theater. Dat kunnen oud-vrijwilligers, bestuursleden, artiesten en bezoekers zijn.

Verhalen en foto’s kunnen worden gestuurd per e-mail (100jaaratheater@gmail.com) of per post (Akerkstraat 11, 9712 BD Groningen t.a.v. A-Theater). Bij een bijdrage moet worden vermeld wie de inzender is, in welke periode de betrokkenheid was en op welke manier. Ook moet duidelijk zijn of het materiaal gebruikt mag worden in het jubileumtijdschrift en op andere communicatiekanalen.