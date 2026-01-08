Stad krijgt Islamitische basisschool

Foto: CBS De Wegwijzer

Groningen krijgt vanaf augustus de eerste islamitische basisschool in Noord-Nederland. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De school krijgt de naam ‘Al Kitaab’ (het boek) en neemt haar intrek in een gebouw aan de Semmelweisstraat in de wijk Corpus den Hoorn. Daar is nu nog het Zernike Montessori Vaklyceum gevestigd. Het pand is twaalf jaar oud en was oorspronkelijk een basisschool.

De basisschool kan er komen omdat zich voldoende ouders hebben gemeld en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toestemming heeft gegeven. Initiatiefnemers en ouders zorgden voor 150 steunverklaringen. Daardoor komt de school in aanmerking voor overheidsfinanciering.

De buurt is inmiddels uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. De Stichting Noor, die verantwoordelijk is voor de school, komt dan met nadere informatie.