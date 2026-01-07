De hele dag geen bussen van Qbuzz (update)

Foto: Denise Overkleeft

Vanwege het winterweer rijden er de hele dag geen bussen in de provincies Groningen en Drenthe. Vervoerder Qbuzz krijgt de dienstregeling woensdag niet rond.

Qbuzz meldt op haar website dat de situatie donderdagochtend om 5.00 opnieuw wordt bekeken. Dan wordt bepaald of de bussen wel of niet de weg opgaan.

De NS blijft de winterdienstregeling aanhouden, maar raadt iedereen om de OV-app in de gaten te houden voor de updates. Dit geldt ook voor Arriva treinen. Zo rijden geen sneltreinen tussen Groningen en Leeuwarden en is bij de overige diensten het aantal ritten sterk teruggeschroefd.

Alle exploitanten raden iedereen sterk aan om de OV-app te raadplegen voor de laatste updates. Ook veel scholen in de provincie blijven dicht.