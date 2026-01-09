42-jarige man opgepakt voor steekpartij in Zwanestraat (update)

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De politie heeft vrijdagmiddag een 42-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident in de Zwanestraat. Een 22-jarige man uit Groningen raakte hierbij gewond. De politie is nog steeds op zoek naar meer tips en camerabeelden.

De verdachte zit vast en zal worden gehoord, stelt de politie vrijdagmiddag: “Het onderzoek naar de toedracht van het steekincident gaat verder en we zijn nog steeds op zoek naar tips en camerabeelden.”

Het steekincident vond donderdagavond rond 23:45 uur plaats in de Zwanestraat, na een conflict waarbij mogelijk eerst een woordenwisseling plaatsvond. De verdachte is daarna waarschijnlijk weggefietst in de richting van de Stoeldraaierstraat. Volgens de politie kenden het slachtoffer en de dader elkaar vermoedelijk niet.

Zoals gezegd is de politie, ondanks de aanhouding, nog steeds op zoek naar getuigen en camerabeelden van het incident. “Woon je in de omgeving of heb je daar een bedrijfspand met camerabeveiliging? Dan willen we je vragen om de beelden te bekijken en die ook met ons te delen als er rond het tijdstip van het steekincident personen te zien zijn die voldoen aan het signalement.”

Andere tips en informatie is ook welkom. Bellen met de politie kan via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Informatie anoniem delen is mogelijk via 0800-7000. Tippen en beelden uploaden kan ook online, via dit tipformulier.