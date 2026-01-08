21 januari open dag mbo-scholen

Op 21 januari houdt Hallo MBO een Open Dag. Dit is een samenwerking van vijf noordelijke mbo-scholen. Met deze campagne hopen de scholen leerlingen te helpen bij het maken van een keuze voor hun opleiding.

Hallo MBO is een samenwerking van de vijf noordelijke mbo-scholen: Alfa-college, Drenthe college, Terra MBO, Noorderpoort en ROC Menso Alting. Op deze dag kunnen leerlingen met hun ouders/verzorgers de scholen bezoeken om kennis te maken met het mbo.

Vmbo-leerlingen en havisten zijn welkom om te ontdekken welke beroepsopleidingen er zijn en hoe studeren op het mbo in zijn werk gaat.