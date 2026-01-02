2.300 krabbels binnen voor behoud kunstwerk Vechtstraat, bewoners roepen op: kom woensdagavond naar Stadhuis

Foto: Laurens Jove Rodriguez

Bewoners van de Rivierenbuurt bieden woensdagavond in het Stadhuis een petitie aan voor het behoud van een muurkunstwerk aan de Vechtstraat. De bewonersorganisatie roept buurtbewoners en andere medestanders op om daarbij aanwezig te zijn. Ze hopen daarmee meer raadsleden ervan te overtuigen dat het kunstwerk, dat weg moet van het gemeentebestuur, moet blijven zitten.

Eind oktober werd het kunstwerk aan de Vechtstraat onthuld, na maanden werk door zes kunstenaars van Toyisme. Toen werd al duidelijk dat de muurschildering is aangebracht op een muur van een gemeentelijk monument: iets waar de gemeente geen rekening mee had gehouden bij de toewijzing van de muur voor de schildering. Het college was begin december echter onverbiddelijk: legalisatie is definitief onmogelijk en de eigenaar van het pand krijgt een jaar de tijd om de muurschildering te verwijderen.

Maar de buurt lijkt het kunstwerk op de gevel aan de Hereweg 61 niet kwijt te willen. De eigenaar van het pand, bewonersorganisatie De Rivierenbuurt en kunstbeweging Toyisme startten daarom een petitie, die nog steeds getekend kan worden. Inmiddels staan er onder de petitie ruim 2.300 handtekeningen. De petitie wordt woensdag aangeboden aan raadsleden in het stadhuis.

Binnen de gemeenteraad wordt verschillend gedacht over het behoud van het kunstwerk. Uit de oppositie (D66, VVD, CDA en de Stadspartij) is steun voor behoud van het kunstwerk. Of ook de coalitiefracties hun steun uit gaan spreken, is nog afwachten. Daarom roept de bewonersorganisatie medestanders uit de Rivierenbuurt en andere geïnteresseerden op om bij de overhandiging aanwezig te zijn en hun steun voor het kunstwerk te laten blijken. Dat mag, want om 19.30 uur is een moment waarop inwoners in gesprek kunnen gaan met raadsleden. Ook is de publieke tribune vrij toegankelijk.

OOG sprak begin december nog met de makers van het kunstwerk (kunstenaarscollectief Toyisme) en de bewonersorganisatie. Deze reportage kijk je hieronder terug.