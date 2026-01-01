1H: Be Quick 1887 en Oranje Nassau pakken de volle buit

Foto Andor Heij. Oranje Nassau - Be Quick

In de eerste klasse H werden zaterdag bijna alle wedstrijden vanwege de winterse omstandigheden afgelast. Be Quick 1887 en Oranje Nassau kwamen wel in actie en pakten beide de volle buit.

Be Quick won thuis met 3-1 van ASV Dronten. Voor de pauze kreeg Be Quick de nodige kansen, die in eerste instantie niet benut werden. Na 34 minuten was het wel raak via Jesper de Backer: 1-0. Direct na rust werd het 2-0 via Robbin van Kooten op aangeven van Sven van der Velde. De Groningers bleven beter, maar het werd nog even spannend toen Dronten op 2-1 kwam door Julian de Ruiter. In de laatste minuut besliste Vincent Pichel de wedstrijd definitief: 3-1. Be Quick is derde in 1H met 24 punten uit 13 wedstrijden. Dat is vier punten minder dan koploper Velocitas 1897, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Oranje Nassau trok uit tegen Heerenveense Boys aan het langste eind: 1-0. Dat leek er eerst niet op, want de Friezen waren in de eerste helft beter, maar wisten de kansen niet te benutten. Ook na rust was Heerenveense Boys wat sterker, maar ON kwam in de 83e minuut via Mart Nijhof op voorsprong. Douwe de Jager had nog de tweede voor ON op de slof, maar schoot één op één met doelman Bas Doosje net naast. Oranje Nassau steeg door de zege naar de zesde plaats met 19 punten uit 13 wedstrijden.