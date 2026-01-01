1H: Alleen ON wint, opvallende nederlaag Velocitas, ook Be Quick en GRC onderuit

Foto Andor Heij. Velocitas 1897

Alleen Oranje Nassau wist zaterdag in de eerste wedstrijd na de winterstop in de eerste klasse H te winnen. Velocitas 1897, Be Quick 1887 en GRC Groningen gingen allemaal onderuit.

Het meest opvallende was de nederlaag van koploper Velocitas bij laagvlieger FC Surhuisterveen: 3-2. Velocitas kwam nog wel op voorsprong vanuit een fraaie vrije trap van Thomas Bats, vlak voor rust. Na de pauze maakte Mark Jager er 1-1 van. Joris Mulder zorgde voor een hernieuwde voorsprong voor de koploper. Maar Velocitas ging toch nog het schip in door twee doelpunten van Erwin Tabak in de slotfase. Velocitas blijft wel lijstaanvoerder met vier punten voorsprong op LAC Frisia 1883.

Nummer twee Be Quick kon niet van de nederlaag van Velocitas profiteren. Sterker nog: Be Quick ging bij middenmoter Drachtster Boys ruim onderuit: 3-0. Het eerste wapenfeit was wel van Be Quick met een bal op de paal. Daarna zette Dylan Smit Drachtster Boys op voorsprong. Direct na rust was Be Quick sterker met enkele kansen, maar Jorn Wester tekende voor de 2-0. Smit maakte daarna nog de derde voor Drachtser Boys. Be Quick zakte naar de derde plaats in 1H.

Oranje Nassau boekte onderin een belangrijke zege op Blauw Wit’34 uit Leeuwarden. ON won thuis met 2-0. Voor de pauze waren beide teams aan elkaar gewaagd met enkele mogelijkheden. Na de thee zette Sven Kesimaat ON op voorsprong. Kesimaat was bij de tweede de aangever en Sam Niewold de doepuntenmaker. ON steeg naar de negende plek en nam vier punten afstand van de degradatieplekken.

GRC Groningen blijft laatste in 1H en degradatie lijkt slechts een kwestie van tijd. In en tegen Dronten werd met 3-0 verloren. GRC wist het sterkere Dronten voor de pauze nog van scoren af te houden, maar na rust ging het mis. Julian de Ruiter, Pim Breukelman en Bas van Wijnen scoorden voor Dronten. GRC blijft met slechts één punt laatste.