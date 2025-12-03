Zorgen om ‘verziekte werksfeer’ bij afdeling pathologie Martini Ziekenhuis

Personeel van de afdeling pathologie van het Martini Ziekenhuis maakt zich zorgen over een verziekte werksfeer. Daardoor zou de patiëntveiligheid in het gevaar zijn. Dat meldt RTV Noord.

De medewerkers laten hun zorgen weten in een brandbrief aan de Raad van Bestuur. De brief is in het bezit van RTV Noord. De misstanden op de afdeling zouden veroorzaakt worden door mismanagement. Er zou sprake zijn van een gebrek aan sociale veiligheid op de afdeling, door intimidatie en manipulatie.

Vanwege de heersende angstcultuur voelen personeelsleden belemmerd in hun functioneren, met negatieve gevolgen voor de kwaliteit van hun werkzaamheden. Op de afdeling doen zo’n zestig medewerkers onderzoek naar cellen en weefsels. RTV Noord zegt met meerdere ervaren medewerkers te hebben gesproken. Veel collega’s zouden hen steunen, maar durven niet in verzet te komen uit angst hun baan te verliezen.

De brief, die drie weken geleden werd afgeleverd bij de Raad van Bestuur, heeft nog niet tot actie geleid. Volgens de Raad is de veiligheid voor patiënten niet in het geding. Daarop is een tweede brief verstuurd, waarin nogmaals wordt gevraagd om een gesprek.