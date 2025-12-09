Zorgen bij Stadspartij na dreigement gemeenten over afnemen kinderen van dakloze moeders

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen maakt zich zorgen over dakloze moeders die met hun kinderen op straat leven. Uit onderzoek blijkt dat zij in meerdere steden, waarbij ook Groningen wordt genoemd, geconfronteerd worden met het dreigement dat hun kinderen afgepakt kunnen worden wanneer ze om hulp vragen.

Onderzoeksplatform Investico en De Groene Amsterdammer deden de afgelopen periode onderzoek. Zij spraken met drie lokale ombudsmannen, 23 advocaten en hulpverleners en zes vrouwen die het zelf hebben gemaakt. Uit het onderzoek blijkt dat het met name in Amsterdam, Rotterdam en Almere gebeurt, maar dat er ook signalen uit zes andere gemeenten kwamen, waaronder Groningen, Den Haag en Delft. “Bij het toegangsloket voor de opvang worden dakloze moeders geregeld weggestuurd met een dreigement”, schrijft De Groene Amsterdammer. Vrouwen die zich meldden bij loket voor opvang, werden gesommeerd te vertrekken, anders zou een melding worden gedaan bij Veilig Thuis. Een vrouw kreeg in Rotterdam van de politie na een hulpvraag te horen: “Als we je op straat zien, nemen we je kind mee.”

Yaneth Menger is raadslid voor Stadspartij 100% voor Groningen: “Dit zorgt ervoor dat dakloze moeders niet meer voor hulp naar de gemeente gaan en kiezen voor een leven op straat met hun kinderen. Dit is naast dat het onrechtmatig is en tegen de grondrechten van de mens en een kind ingaat, ook onacceptabel en inhumaan. Ik heb inmiddels de wethouder om opheldering gevraagd. Ik wil weten hoe de situatie in Groningen is en hoeveel moeders met kinderen in onze gemeente op straat leven.”

Volgens De Groene Amsterdammer treft het met name een specifieke groep: niet-Nederlandse moeders van een Nederlands kind, of Nederlandse vrouwen die tijdelijk in het buitenland verbleven en na thuiskomst dakloos raakten. Vaak gaat het om vrouwen met een Chavez-vergunning. “Sinds een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in 2017 kunnen zij een verblijfsvergunning krijgen als verzorgende ouder van een Nederlands kind, zo lang het minderjarig is. Ook Nederlandse vrouwen met een migratieachtergrond die tijdelijk in het buitenland verbleven en na terugkeer in Nederland dakloos raakten, krijgen met de dreigementen te maken, vertellen hulpverleners en moeders”, schrijft De Groene Amsterdammer.