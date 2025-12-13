‘Zondag veel bewolking, komende dagen ruimte voor de zon’

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

De bewolking heeft op zondag de overhand. In de nieuwe werkweek krijgt de zon wel weer wat meer ruimte. Temperaturen boven de 10 graden hoeven we voorlopig niet te verwachten.

Zondag is het dus bewolkt. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richting wordt het 7 of 8 graden. In de nacht van zondag op maandag blijft de bewolking overheersen. De minimumtemperatuur ligt daardoor rond de 6 of 7 graden.

Maandag begint de dag aanvankelijk bewolkt, maar vanuit het zuiden bereiken opklaringen ons, waardoor de zon veel ruimte krijgt. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richting wordt het dan 6 of 7 graden. Op dinsdag zijn de veranderingen klein: de zon krijgt opnieuw ruimte, maar er is ook bewolking. Het blijft droog. Bij een zwakke wind, die naar het zuidoosten draait, wordt het dan 8 of 9 graden.