‘Zondag veel bewolking, komende dagen grijs en hogere temperaturen’

Foto: Sebastiaan Scheffer

De komende dagen zullen grijs en wisselvallig verlopen, met zo nu en dan een bui. De temperatuur loopt geleidelijk op, waarbij het op dinsdag en woensdag kan oplopen tot 12 of 13 graden.

Zondag begint de dag grijs en is er kans op een plaatselijke spat regen. Later in de ochtend en middag wordt het droger. In de avonduren neemt de kans op neerslag opnieuw toe. Bij een matige wind uit zuidelijke richting ligt de maximumtemperatuur rond de 10 graden.

In de nacht van zondag op maandag zijn er korte opklaringen. Het blijft droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 9 graden. Op maandag overheerst dichte bewolking en kan er verspreid over de dag een buitje vallen. Bij een matige wind uit zuidwestelijke richting wordt het 11 of 12 graden.

Op dinsdag verandert het weerbeeld weinig: het is bewolkt en van tijd tot tijd valt er een bui. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richting wordt het dan 12 of 13 graden. Die zachte temperaturen bereiken we ook op woensdag, waarbij de zon zich mogelijk zo nu en dan wel even zal laten zien.