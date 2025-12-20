Zondag droog met waterig zonnetje

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen verlopen droog, maar het wordt geleidelijk aan kouder. In de nachten dalen de temperaturen tot een paar graden boven nul.

Door: Johan Kamphuis

Zondag is er veel bewolking met in de loop van de dag ook af en toe een waterig zonnetje. Het blijft droog en het is nog een dagje zacht met 8 of 9 graden. De wind draait naar het oosten en is zwak of matig, windkracht 2 of 3.

Na het weekend vestigt zich een hogedrukgebied boven Scandinavië. In een oostelijke stroming wordt vochtige lucht aangevoerd en komt de middagtemperatuur met 5 graden een graadje onder het langjarig gemiddelde uit. Maandag tot en met woensdag is het waterkoud. Het blijft droog maar er is veel bewolking. In de nachten schommelt het kwik rond 2 of 3 graden.

Tijdens de kerstdagen blijft het droog en is het koud, met overdag maxima rond of net iets boven nul. Er is een grote kans dat de dagen grijs verlopen. In de nachten schommelt het kwik rond of iets onder het vriespunt.