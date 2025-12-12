Zandwegen in Onnen, Glimmen en Noordlaren worden 30-kilometerzones

Foto Andor Heij. Zandweg bij Haren

De gemeente Groningen voert een maximale snelheid van 30 km per uur in op alle zandwegen buiten de bebouwde kom in Onnen, Glimmen en Noordlaren. Dat gebeurt, omdat de gemeente de veiligheid, natuur en rust wil bewaren in de gebieden waar de zandwegen in liggen.

Volgens het college hebben de zandwegen belangrijke cultuurhistorische en ecologische waarde en zijn ze tegelijk kwetsbaar en niet geschikt voor hoge snelheden of intensief verkeer. Volgens de gemeente zijn de wegen vooral in gebruik door lokale bewoners en recreanten, zoals fietsers, wandelaars en ruiters. Een lagere snelheid vermindert slijtage ook van de wegen en zorgt voor minder stof.

Uit een pilot rond het Noordlaarderbos bleek dat de gemiddelde snelheid nu al rond de 30 kilometer per uur ligt: “De uitvoering en staat van de zandwegen dwingt al een fors lagere snelheid af dan toegestaan”, aldus het college. “Dit willen wij ook in stand houden om de eerder genoemde voordelen te waarborgen.”

De gemeente gaat nu borden plaatsen die het nieuwe snelheidsregime aangeven. De politie heeft wel negatief geadviseerd over de maatregel. Of er daarom gehandhaafd wordt op snelheidsovertredingen is niet bekend.