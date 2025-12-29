Woonzorgcentrum in Haren gedeeltelijk in ‘lockdown’ vanwege uitbraak norovirus

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bewoners van De Dilgt in Haren moeten het in de aanloop naar de jaarwisseling doen met minder levendigheid en activiteiten. In het woonzorgcentrum brak, vlak voor kerst, het norovirus uit. Daarom zijn openbare ontmoetingsplekken in het centrum dicht en worden bewoners opgeroepen het aantal bezoekers in hun woningen te beperken.

“Dit is heel vervelend, vooral in deze tijd van het jaar”, schrijft zorginstelling ZINN over de uitbraak. “Deze periode staat immers in het teken van ontmoetingen, gezelligheid, knuffels met vrienden en familie. Maar het zijn ook ideale omstandigheden voor verspreiding van het norovirus. Daarom nemen we een aantal voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de gezondheid van onze bewoners, hun naasten en de zorgprofessionals in De Dilgt.”

De Dilgt heeft daarom het restaurant, het winkeltje en het Grand Café in het zorgcentrum op slot gedraaid totdat de uitbraak voorbij is. Ook gaan alle activiteiten in het centrum niet door en blijven vrijwilligers voorlopig thuis. Daarnaast wordt aan bewoners gevraagd om het aantal bezoekers te beperken tot één per dag. Knuffels, kussen, omhelzingen en handen schudden wordt afgeraden. Bij alle ingangen is, voor het bezoek wat wel komt, een plek om handen te desinfecteren.

ZINN verwacht dat het ergste inmiddels achter de rug is. Vanaf volgende week (na 5 januari) mogen er weer handen en knuffels worden gegeven. Wanneer de activiteiten en gesloten openbare voorzieningen weer open gaan, is nog even afwachten.

Norovirus

Het norovirus is een erg besmettelijk virus dat buikgriep veroorzaakt, met diarree, misselijkheid, koorts en buikpijn als voornaamste klachten. Iedereen kan het norovirus krijgen. Sommige mensen hebben meer kans om ziek te worden. Vooral mensen die in groepen bij elkaar zijn, bijvoorbeeld in een verpleeghuis lopen meer kans. En het zijn juist ouderen die erger ziek worden door het norovirus. Zij blijven bijvoorbeeld langer ziek of hebben een grotere kans om uit te drogen.

Het norovirus is erg besmettelijk. Het virus zit in de ontlasting en het braaksel van iemand die ermee besmet is. Als andere mensen met de ontlasting of het braaksel in aanraking komen, kunnen zij ook ziek worden. Vaak gebeurt dit indirect. Bijvoorbeeld via handen of de wc-bril. Besmetting kan daarnaast plaatsvinden via de lucht, bijvoorbeeld tijdens gesprekken met een besmet persoon. Het virus wordt dan via kleine druppeltjes in de lucht overgedragen.