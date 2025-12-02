‘Woensdag veel bewolking, donderdag wat ruimte voor de zon’

De komende dagen is het voornamelijk bewolkt, waarbij met name op donderdag de zon tevoorschijn kan komen. Het weekend lijkt op zaterdag regenachtig te gaan verlopen.

Woensdag heeft de bewolking de overhand. In de ochtend is er kans op een buitje. Bij een zwakke wind uit zuidelijke richting wordt het 6 of 7 graden. In de nacht naar donderdag is het bewolkt, maar het blijft droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 6 graden.

Op donderdag is het wisselend bewolkt en laat de zon zich zo nu en dan zien. De wind is aanvankelijk zwak, neemt in de middag toe naar matig, en komt uit zuidoostelijke richting. Het wordt 6 of 7 graden. In de nacht naar vrijdag klaar het op. De minimumtemperatuur komt rond het vriespunt te liggen.

Vrijdag is het overwegend bewolkt. Het blijft droog en het wordt dan 7 graden. Op zaterdag vallen er verspreid over de dag buitjes. Dan wordt het 7 of 8 graden.