Woensdag gevoelstemperatuur rond de -4 graden, kerst wordt koud en zonnig

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Met een gure dinsdag achter de rug, maakt Groningen zich klaar voor nog meer kou. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is de temperatuur de komende dagen voornamelijk onder het vriespunt te vinden.

“Woensdag ligt het kwik eerst rond het vriespunt en in de middag wordt het 2 graden. Dankzij de vrij krachtige noordoostenwind, windkracht 5, voelt het aan als -4. Er is veel bewolking maar vooral in de ochtend zijn er ook enkele opklaringen. In de nacht klaart het breed op en gaat het licht tot matig vriezen, -3 tot -5 graden.

Tijdens de kerstdagen is het zonnig en schraal. In de nacht naar tweede kerstdag vriest het 4 tot 6 graden en overdag blijft het de hele dag een graad vriezen. De wind uit het noordoosten is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht wordt het -3 graden.

Tweede kerstdag is het wat rustiger en schijnt de zon veelvuldig. Het blijft droog en het wordt een graadje boven nul.

Drukt de vorst na de kerstdagen door? Meer daarover is te lezen op de weerpagina of luister naar het weerpraatje om 8:50 uur tijdens de OOG/Ochtendshow.”