“Woensdag droog en zacht, vrijdag een buitje”

Foto: Joris van Tweel

Fraai winterweer hoeven we voorlopig niet te verwachten. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis komt de temperatuur de komende dagen weliswaar wat lager te liggen, maar van vorst zal geen sprake zijn.

“Woensdag blijft het droog”, vertelt Kamphuis. “Er zijn wolkenvelden, afgewisseld door een enkele opklaring. Daarbij is het zacht met 14 graden als maximumtemperatuur en waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5.”

“Donderdag blijft het ook droog en doet de temperatuur een stapje terug: het wordt 9 graden. Er is veel bewolking en af en toe schijnt de zon.”

“Vrijdag is het bewolkt en valt er een enkel buitje. Later in de avond en in de nacht gaat het regenen. Het wordt ook dan rond de 9 graden. Het weekend verloopt overwegend bewolkt en dan neemt de kans op een bui toe. Aan de temperatuur verandert weinig.”