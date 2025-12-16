WinterWelVaart brengt de geschiedenis van Groningen tot leven: “We hopen veel mensen te kunnen betoveren”

Foto Laurens Jove Rodríguez. WinterWelvaart

In de stad vindt komend weekend WinterWelVaart plaats. Achttien historische schepen zullen tijdens deze editie te bezoeken en te bezichtigen zijn. Rondom de schepen heeft de organisatie een programma samengesteld dat bestaat uit zo’n honderd onderdelen. Een gesprek met Jasmine Wouwenaar van de organisatie.

Jasmine, komende vrijdag is het zover. Hebben jullie er al een beetje zin in?

“Absoluut. Vandaag zijn we begonnen met de opbouw. De komende dagen is het hard doorwerken om vanaf vrijdag een mooi programma neer te kunnen zetten. Dat we nu beginnen met de opbouw, betekent overigens niet dat de voorbereidingen nu pas zijn gestart. Voor sommigen van ons is het bij het aflopen van de vorige editie al direct starten met de voorbereidingen voor de volgende. Er moet namelijk heel veel geregeld worden. En we hadden dit jaar geluk: in vergelijking met vorig jaar vindt het evenement een week later plaats, dus we hadden iets langer de tijd.”

Komend weekend start ook de kerstvakantie. Gaat dat nog iets betekenen qua drukte?

“Ik denk dat het niet heel veel uitmaakt in welk weekend het plaatsvindt. Vorig jaar hadden we 47.500 bezoekers. Komend weekend vindt ook Westerhaven Wonderland plaats, en in de stad zijn er allerlei activiteiten in het kader van Wintergoud. Op jullie website las ik in een artikel dat het afgelopen weekend net zo druk was als vorig jaar toen WinterWelVaart werd gehouden: dat belooft wat voor komend weekend. Het zou natuurlijk geweldig zijn als het nog iets drukker wordt.”

WinterWelVaart is ontstaan in de jaren negentig, toen charterschepen in de Groningse Diepen bekeken konden worden. Het is uitgegroeid tot een evenement dat iconisch is geworden voor deze tijd van het jaar. Afgelopen week hebben jullie ook al een beetje proefgedraaid, hè?

“Dat klopt. Afgelopen weekend konden een aantal schepen, die hier straks ook te zien zijn, in Zoutkamp en bij werf Wolthuis in Sappemeer bekeken worden. Dat was een groot succes. En dat is wellicht ook een voorbode van wat wij hier kunnen verwachten. Je hebt het over schepen die verankerd zijn in de Groningse cultuur. Komend weekend vindt er op al deze schepen een programma plaats. Maar daarnaast doen we meer: er is bijvoorbeeld een kunstroute, er zijn kraampjes te vinden waar mensen langs kunnen lopen, en we hebben een programma in onder andere de Akerk, het A-Theater en Het Pomphuis waar ruimte is voor muziek, theater, lezingen en exposities.”

Als je kijkt naar de waarde van dit evenement: hoe belangrijk is het?

“Ik denk dat het heel belangrijk is. Groningen heeft zich lang geleden kunnen ontwikkelen dankzij de scheepvaart en de handel die er bedreven werd. Wat ik de laatste tijd merk, is dat steeds meer mensen nieuwsgierig zijn naar die geschiedenis. Hoe is iets ontstaan? Waarom ziet Groningen er op dit moment zo uit? Er is veel behoefte om je eigen geschiedenis te leren kennen. We krijgen in de toekomst een heel mooi historisch museum dat op deze vragen antwoord gaat geven. Maar ik hoop ook dat ons evenement hieraan bijdraagt, dat we met ons programma bijdragen aan de bewustwording.”

De basis zijn de achttien schepen. Heeft het veel moeite gekost om deze naar Groningen te krijgen?

“Dat valt mee. In veel gevallen werken we al jaren samen met de schippers en de eigenaren. Zij kennen het evenement en kijken reikhalzend uit naar december. Ze weten dat ze in Groningen op veel belangstelling kunnen rekenen. Ze krijgen veel publiek over de vloer en ze kunnen aan een enthousiast publiek vertellen over de geschiedenis van hun schip. In sommige gevallen hebben we het ook over schepen die al honderd jaar oud zijn.”

Naast de schepen gebeurt er nog veel meer: bijvoorbeeld de kunstroute…

“Dat klopt! In het A-kwartier werken of wonen zo’n vijftig kunstenaars. Zij laten komend weekend hun kunstwerken zien op 25 locaties. We hebben een leuke route uitgestippeld die langs deze locaties voert. Je krijgt dus op deze plekken kunst te zien dat gemaakt is door Groningse makers, die uit de buurt afkomstig zijn. Ik heb inmiddels al wat eerste kunstwerken gezien en ik ben flink onder de indruk. Ik verwacht dat de route, afhankelijk van hoe druk het wordt, in ongeveer zestig minuten te belopen is.”

Het werd al genoemd: het programma bestaat uit zo’n honderd onderdelen. Als je nu een aantal hoogtepunten er uit zou mogen lichten…

“Oef, dat vind ik een hele lastige vraag, want er gaan zulke leuke dingen plaatsvinden. Maar op zondag vindt van 13.00 tot 17.00 uur de ‘subjectieve atlas’ plaats in samenwerking met Pittig Gekruid en ArtisBook. Een paradijs op aarde is nooit perfect. Met de subjectieve atlas laten we verschillende mensen uit de provincie aan het woord. De woorden die zij gebruiken zijn persoonlijke emoties, en deze worden verbeeld in beeldmateriaal zoals foto’s en tekeningen. Het resultaat is een atlas: een subjectieve atlas door bewoners van de provincie. Zondag laten deelnemers die meegedaan hebben beeldmateriaal zien en vertellen zij het verhaal achter de beelden. In het schip de Elsje gaan we op zoek naar het paradijs op aarde.”

En wat zou je nog meer willen tippen?

“Dat is het programma dat we op de Verwondering gaan brengen. Dit schip is in 1977 gekocht door theatermaker Just Vink, die het schip verbouwde tot een varend theater. Op vrijdag vindt op het schip de voorstelling ‘Trea Alers’ plaats. Op zaterdag, en dat is ook erg leuk, is VanDeStraat op het podium te vinden om er ‘Kerstverhaal op zijn Gronings’ te brengen. En op zondag tenslotte is het tijd voor een kleinkunstvoorstelling. Ook echt een aanrader.”

Ik hoor ontzettend veel enthousiasme…

“We hebben er als organisatie erg veel zin in. De afgelopen maanden is iedereen bezig geweest met zijn puzzelstukje. En deze dagen zie je dat allemaal mooi in elkaar vallen. We hopen op een prachtig evenement. De weersvoorspellingen lijken erg goed. En we hopen weer veel mensen te kunnen betoveren met de prachtige schepen, het leuke programma en alle activiteiten die er op en rond de schepen plaats zullen gaan vinden.”

WinterWelvaart begint op vrijdag 19 december. Meer informatie vind je op deze website.