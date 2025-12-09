Winterstad op Grote Markt overtreft in eerste tien dagen alle verwachtingen: “Het is overweldigend”

Foto: Rieks Oijnhausen

Winterstad op de Grote Markt overtreft in de eerste tien dagen alle verwachtingen. Dat zegt Jan Akkerman die samen met Jan Willem Dingemans en Piet Albers het evenement organiseert.

Jan, vorige week vrijdag werd Winterstad geopend. Hoe zijn de eerste tien dagen verlopen?

“Wat hier gebeurt is overweldigend. Vorig jaar organiseerden we dit evenement op de Grote Markt voor het eerst. Het was iets nieuws wat Groningen nog niet kende. Dus wij konden de enorme toeloop vorig jaar wel begrijpen. In vergelijking met die eerste editie zijn we groter geworden: het is wat ruimer opgezet. Maar in deze eerste tien dagen zien we hetzelfde: het is opnieuw erg druk. Op basis van onze indrukken zeggen we ook dat het drukker is dan vorig jaar.”

Hoeveel bezoekers hebben jullie tot nu toe mogen verwelkomen?

“Wij tellen niet zelf. De gemeente houdt het aantal bezoekers bij. Die cijfers hebben zij nog niet met ons gecommuniceerd. Dat we dit jaar voor een ruimere opzet hebben gekozen, betekent bijvoorbeeld ook dat de paden wat breder zijn. Vorig jaar liep het namelijk vol. En dat zien we nu, bij deze editie, weer gebeuren. Dus ik vrees dat we volgend jaar weer wat moeten gaan groeien. Wat ons opvalt is dat we, met name in het weekend, veel bezoekers uit Duitsland mogen verwelkomen.”

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Wat is het geheim van het succes?

“Ik denk dat er voor een ieder wat wils is. Kleine kinderen kunnen zich hier prima vermaken. Maar ook voor opa en oma is het leuk. Terwijl de kinderen bijvoorbeeld schaatsen op de ijsbaan, kunnen opa en oma achter het glas genieten van een heerlijk glas glühwein. Onze horecatent zat in het weekend helemaal vol. We hebben er livemuziek van een band of een koor. En wat ons opvalt is dat mensen ook terugkomen. We zien dezelfde gezichten meerdere keren terug. Mensen zijn nieuwsgierig wat er vanavond te doen is en welke band zal aantreden. Het brengt mensen samen.”

Nu hoor ik je zeggen dat jullie veel Duitse bezoekers zien. Hoe is dat te verklaren? Want in Duitsland heb je zo ongeveer op elke hoek een kerstmarkt …

“Winterstad is anders dan een Duitse kerstmarkt. Wij hebben hier een ijsbaan. Zoiets is in deze landen vrij zeldzaam. Dat geldt ook voor de attracties die hier te vinden zijn. Neem de winterglijbaan: zo’n attractie is uniek. Daar komt ook bij dat we het betaalbaar willen houden. Als je er in de ochtend vroeg bij bent, en je neemt je eigen schaatsen mee, dan kun je de hele dag voor 6 euro schaatsen. Huur je schaatsen dan betaal je voor de hele dag 10 euro. En voor het reuzenrad betaal je 5 euro. En ook als je niet zoveel geld hebt: je kunt ook gewoon komen kijken. Genieten van de lampjes, van de sfeer. Dan kan de portemonnee dicht blijven.”

Het reuzenrad, of in dit geval ‘360 view’, gebouwd in 2022. Dat is jouw reuzenrad…

“Dat klopt! Wat ik als exploitant zie is dat er veel belangstelling voor is. Overdag vinden hele families het leuk om in het reuzenrad te stappen, waarbij ze een prachtig uitzicht hebben over de binnenstad. En in de avond dan stappen lallende studenten in de gondels. Dat is ook het leuke aan deze markt in zijn geheel: het trekt een heel breed publiek.”

Foto: Erick Bakker Foto: Erick Bakker

Vorig jaar vond de eerste editie plaats. Als je dit bij elkaar optelt: had Groningen dit niet veel eerder verdiend?

“Ik denk dat vorig jaar de tijd er rijp voor was. Kijk, als exploitanten, ondernemers, kunnen we niet zeggen, dit doen we even. We hebben daar bijvoorbeeld de hulp bij nodig van de gemeente. Zij moeten het faciliteren. In de gemeente werd er nagedacht hoe er aan deze periode een leuke invulling gegeven kon worden. Dat het in deze vorm moest, daarvan wisten zij niet dat dit bestond. In het verleden heeft er wel eens vaker een ijsbaan op de Grote Markt gelegen. Daar kwamen mensen op af, maar het succes zit hem in het brede aanbod. Om een evenement te maken waarbij er voor een ieder wat leuks is te doen. Ik heb trouwens ook nog een scoopje voor!”

Oh? Vertel!

“Elke dag proberen we iets anders te organiseren. Waardoor Winterstad elke dag een beetje anders is. Wat je in de agenda moet opschrijven: op zondag 14 december worden hier een aantal blokken ijs naar toe gebracht. Kunstenaars gaan daar mee aan de slag om er mooie ijssculpturen van te maken. Het begint zondag om 14.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Dat gaat ontzettend leuk worden.”

Nu je het over ijs hebt. Wellicht mist er nog één ding: sneeuw…

“Dat zou mooi zijn hè? Maar dat is iets wat we zelf niet in de hand hebben. Het zou wel voor het perfecte plaatje zorgen. Wellicht dat Moeder Natuur nog een mooie verrassing voor ons in petto heeft? Kerstmis begint tenslotte over ruim twee weken.”

Activiteiten in december

Voormalig burgemeester Koen Schuiling (VVD) zette in 2022 de deur open om activiteiten in de decembermaand te organiseren. Dit naar aanleiding van verschillende incidenten in de jaren voorafgaand die voor overlast zorgden. Schuiling zei in 2022: “Als we nadenken over welke periode we vrij makkelijk, zonder gedoe en problemen, doorkomen, dan is dat de periode tot en met Sinterklaas. Vanaf 6 december tot ergens in januari is een ingewikkelde periode waarbij de overlast soms groot is.”



“Om daar iets aan te veranderen lijkt het ons goed om met een programmering te komen voor deze periode. Dat je met verschillende onderdelen op gaat bouwen richting de jaarwisseling. Dat je de samenleving het gevoel geeft dat het hartstikke leuk is om verschillende plekken in de stad te bezoeken omdat daar iets leuks of bijzonders gaat gebeuren. Het idee hierbij is dat licht een belangrijke rol speelt. Dus heel concreet, met dit idee van een programmering leggen we een idee neer, een fundament, waar we de komende jaren aan gaan bouwen, dat groter kan, dat uitgebreid kan worden.”