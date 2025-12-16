Willem de Kok stopt als directeur van Martiniplaza

Willem de Kok - Foto via MartiniPlaza

Willem de Kok stopt volgend jaar juli als algemeen directeur van Martiniplaza. Na ruim elf jaar leiding te hebben gegeven aan het theater- en congrescentrum gaat De Kok met pensioen.

“Met veel plezier kijk ik terug op de afgelopen elf jaren bij Martiniplaza”, laat De Kok dinsdagochtend weten. “We hebben zoveel mooie projecten en voorstellingen ontwikkeld en georganiseerd. Dit alles heb ik natuurlijk niet alleen gedaan. Zonder het bevlogen Martiniplaza-team, alle oproepkrachten,

vrijwilligers, partners en aandeelhouder, was het niet zo geslaagd geweest.”

De Kok begon in 2014 bij Martiniplaza, eerst als interim-directeur. Daarvoor was De Kok commercieel directeur van de NDC Mediagroep. MartiniPlaza zat destijds financieel in moeilijkheden en De Kok had als taak om MartiniPlaza weer winst te laten maken.

Wanneer het officiële afscheid van De Kok plaatsvindt, wordt later bekendgemaakt. Ook een opvolger voor De Kok is nog niet aangekondigd.