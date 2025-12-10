Wethouder sluit financiële bijdrage aan noodlijdend Groninger Museum niet uit

Foto: Joris van Tweel

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Financiën sluit niet uit dat de gemeente een financiële bijdrage gaat geven aan het noodlijdende Groninger Museum. Wijnja reageerde [datum debat] op vragen van een groot aantal fracties die hun zorgen uiten over de ontstane situatie.

De afgelopen periode heeft adviesbureau Berenschot onderzoek gedaan naar de situatie bij het Groninger Museum. Uit dit rapport blijkt dat het museum geen duidelijk plan heeft voor de toekomst, kampt met grote financiële zorgen en feitelijk stilstaat tot er extra steun komt. Floor Mertens van de SP: “Wij willen onze zorgen uitspreken over de huidige situatie en de toekomstbestendigheid van de instelling. Het gaat om een instelling die belangrijk is voor onze regio. Berenschot stelt dat er extra financiële middelen nodig zijn. Wij zijn benieuwd wat hiervan de consequenties zijn voor andere grote projecten, zoals de ambitie om Culturele Hoofdstad te worden in 2033.”

Ietje Jacobs-Setz van de VVD reageert daar scherp op: “Als het niet ten koste mag gaan van andere culturele initiatieven, mag er dan wel of geen geld uit het cultuurbudget beschikbaar worden gesteld?” Mertens: “Het is nu nog veel te vroeg om dat te stellen. Geld halen uit het cultuurbudget is wat mijn fractie betreft wel de laatst mogelijke wenselijke optie. Het Groninger Museum is heel belangrijk. Dat kunnen we niet failliet laten gaan. In 2011 heeft zich ook een vervelende financiële situatie afgespeeld. Mijn fractie heeft toen ook ingestemd met een plan om financiële hulp te geven.”

CDA: “Gemeentelijke financiële impuls is laatste redmiddel”

Jalt de Haan van het CDA: “Het Groninger Museum is van belang. Niet alleen voor cultureel Groningen maar ook voor ondernemend Groningen: veel bezoekers van het museum eten bijvoorbeeld een hapje in de stad. Wij zijn dan ook geschrokken van de zorgwekkende berichtgeving. Goed ook dat dit rapport is uitgevoerd. Het is wel heel jammer dat dit eerder in de pers is verschenen dan dat wij er over geïnformeerd zijn. Jaarlijks gaat er vanuit de gemeente al 5 miljoen euro naar het museum. Wat het CDA betreft is een gemeentelijke financiële impuls het laatste redmiddel: wellicht kunnen we eerst andere fondsen, het bedrijfsleven aanwenden om uit de financiële problemen te komen.”

Complex

Wethouder Wijnja benadrukt dat het college grote waarde hecht aan de culturele infrastructuur in de gemeente. “We willen kijken hoe we deze infrastructuur overeind kunnen houden en hoe we het een duurzame toekomst kunnen geven. Want dat is wat je wilt. Het Groninger Museum is belangrijk voor de stad en de regio. Als je bepaalde besluiten neemt, dan moet er een toekomstbestendige koers worden ingeslagen. De situatie is complex. Dat is ook de reden waarom we Berenschot hebben gevraagd. Als we kijken naar de conclusies die zij stellen, dan staan we daar achter. De aanbevelingen zijn voor ons ook het uitgangspunt voor het vervolg. Met de provincie hebben we met de directie van het Groninger Museum en de Raad van Toezicht een afspraak gemaakt om in de komende periode tot een plan van aanpak te komen. Daarbij gaat het over alles wat Berenschot adviseert.”

Wijnja verwacht dat dit plan in april klaar is: “Dat gaat ons helpen om in control te komen. In de vragen die gesteld worden wordt ook gevraagd of extra middelen niet ten koste gaan van andere musea: u weet dat deze middelen vast liggen. Daar zijn afspraken over gemaakt. Mochten er extra middelen nodig zijn, dan is er een fonds dat we aan kunnen wenden. Bij de provincie Groningen loopt een vergelijkbaar proces. Tegen het CDA zegt de wethouder nogmaals dat het college achter de conclusies van Berenschot staat: “Dit rapport schept duidelijkheid. Er wordt hard gewerkt aan een plan van aanpak dat de koers zal bepalen waarmee we vooruit kunnen kijken. Wanneer er gevraagd wordt naar externe financiering: het museum ontvangt al incidentele subsidies. Denk aan bijdragen van GasTerra, het Rabo/VSB-fonds en het Mondriaanfonds. We investeren vele tientallen miljoenen euro’s in de culturele sector. Terecht is het een uitdaging om dit op de goede manier te doen. We zien kansen, maar zien ook risico’s.”

VVD: “Hoe heeft het zo ver kunnen komen?”

Jacobs-Setz van de VVD schrikt: “De wethouder zegt dat ze de conclusies en aanbevelingen van Berenschot onderstreept. Zij stellen dat het bij het Groninger Museum ontbreekt aan financiële kennis. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?” Wijnja: “De gemeente is een belangrijke subsidieverlener. Het is belangrijk om scherp te zijn op de doelen die we stellen voor het museum.” De Haan: “In de aanbevelingen wordt geadviseerd om een eenmalige financiële impuls voor 2027 te geven. Wordt dat overgenomen of hebben we daar als raad ook nog iets over te zeggen?” Wijnja: “Geld is een middel om een doel te bereiken. Het zou kunnen dat er een injectie nodig is. Op dat moment kijken we naar het fonds. Mocht dit gebeuren, dan komen we daar bij u in de raad op terug.”

Het moet Leendert van der Laan van Partij voor het Noorden van het hart dat de problemen zich niet beperken tot het Groninger Museum: “Ook met de andere musea gaat het niet goed. GRID is bijvoorbeeld al vier jaar dakloos. En bij het Museum aan de A zien we nog altijd geen bouwkranen. Wij hebben grote zorgen.” Wijnja: “Toevallig vandaag is het voorstel voor de financiering van Museum aan de A naar de raad gegaan. Dit gaat op korte termijn in uitvoer. Wat betreft GRID moet ik het antwoord even schuldig blijven. Hier kom ik op terug.”