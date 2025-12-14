Wethouder: “EdanZ Van Oldenbarneveltlaan moet ‘plek voor en door buurtbewoners’ worden”

Foto Andor Heij. Edanz. Van Oldenbarneveltlaan. Hoogte

De voormalige basisschool aan de Van Oldenbarneveltlaan, die de afgelopen jaren in gebruik was door EdanZ, moet weer een plek worden voor en door de wijk. Dat zegt wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) van Werk & Participatie. De gemeente wil het pand een nieuwe, wijkgerichte invulling geven in de wijk De Hoogte. Het aanbieden van een tijdelijk contract aan EdanZ zou de realisatie van deze doelstelling in de weg staan.

Wethouder Bloemhoff reageerde vragen van de fractie van Partij voor het Noorden, die zorgen uitte over het plotselinge vertrek van de voorziening en de onzekerheid over een vaste alternatieve locatie voor EdanZ. De partij stelde vragen over het proces nadat de gemeente de huurovereenkomst met EdanZ opzegde. Ook wilde de partij weten waarom EdanZ geen tijdelijk huurcontract kon krijgen om de activiteiten op de huidige locatie voort te zetten. Daarnaast vroeg de fractie zich af waarom de gemeente niet meer moeite heeft gedaan om een vaste locatie als alternatief te bieden voor EdanZ, in plaats van het tijdelijke onderkomen via CareX.

Nieuwe impuls voor De Hoogte

Wethouder Bloemhoff benadrukte dat de gemeenteraad op 27 augustus over de ontwikkelingen is geïnformeerd. Volgens haar moet het gemeentelijke pand in De Hoogte een “plek worden voor en door buurtbewoners”, als onderdeel van de fysieke en sociale wijkvernieuwing in De Hoogte.

“We zijn de afgelopen periode met veel inwoners uit de wijk in gesprek geweest van hoe we dit gebouw weer een goede buurtfunctie kunnen geven”, aldus Bloemhoff. Het gebouw moet een ontmoetingsplek worden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, belangrijke zaken kunnen regelen en financiële ondersteuning kunnen krijgen. De wethouder stelt dat de gemeente op deze manier “nabij” kan zijn bij de inwoners die vaak vragen hebben over financiële vraagstukken.

Geen ruimte voor tijdelijk contract

De wethouder legde uit dat het aanblijven van EdanZ als hoofdhuurder de nieuwe plannen blokkeert. “Als EdanZ hoofdhuurder was gebleven dan hadden we niet kunnen beginnen aan het verwezenlijken van de doelstelling die we met het pand hebben.”

Ze corrigeerde ook de aanname over CareX. Volgens Bloemhoff doet CareX op deze locatie geen standaard leegstandsbeheer. Het is samen met het Gebiedsteam en buurtbewoners bezig om het pand om te vormen tot een plek waar iedereen zich thuis voelt, inclusief een buurtrestaurant en begeleiding vanuit de afdeling Werk & Participatie.

Met betrekking tot de huidige onderhuurders gaf Bloemhoff aan dat er wel gevraagd is aan individuele huurders om van de gemeente te huren. StaVoor, dat taallessen verzorgt, is in afgeslankte vorm gebleven en huurt nu van de gemeente, omdat deze activiteit “heel mooi past bij de doelstelling die we samen met de buurt hebben.” Veel andere onderhuurders zijn met EdanZ meegegaan naar de tijdelijke nieuwe locatie.

Over de verhuizing van EdanZ zei de wethouder: “Er is geprobeerd om binnen de gemeente een vaste plek te vinden. We zijn blij dat het bij CareX, althans in tijdelijke vorm, is gelukt. EdanZ is voor veel mensen waardevol. Dat zien wij ook. Zij zijn voorlopig op een plek terecht gekomen.”

Onzekerheid blijft

Partij voor het Noorden blijft kritisch over het verdwijnen van EdanZ uit de buurt. Raadslid Evelien Bernabela wees op de onzekerheid die er nu heerst, onder meer bij buurtbewoners die een moestuin achter EdanZ hebben. “Niemand weet wat er gaat gebeuren.” Bloemhoff antwoordde dat het Gebiedsteam de geëigende weg is om inwoners op de hoogte te houden. Ze benadrukte nogmaals dat de situatie van EdanZ veranderd is. “EdanZ is niet meer wat het twee jaar geleden was. Verschillende instellingen als De Verbinders zijn er al vertrokken. Wij willen er echt weer een mooie plek van maken met en door buurtbewoners.”