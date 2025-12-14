Westerhaven wordt Wonderland: drie dagen kerst, kunst en beleving op nieuwe Wintergoud-locatie

De Westerhaven wordt in het weekend van vrijdag 19 tot en met zondag 21 december omgetoverd tot Westerhaven Wonderland. Volgens Fokko Schepel van de winkeliersvereniging is het een initiatief om enerzijds de levendigheid in de Westerhaven te vergroten en anderzijds geld in te zamelen voor Quiet Groningen.

Fokko, hoe is dit idee ontstaan?

“Eigenlijk zijn de eerste ideeën vorig jaar december ontstaan tijdens de eerste editie van Wintergoud. Op één van de dagen was het ontzettend druk in de Turftorenstraat, je moest er echt schuifelen, terwijl het op de Westerhaven heel rustig bleef. Dit verschil in drukte, locaties in de stad die volliepen versus plekken die leeg bleven, zette ons aan het denken. We hebben dit bij de gemeente aangekaart met het voorstel om bij te dragen aan de spreiding van de bezoekers. Zo is de bal gaan rollen, en nu zijn we officieel een onderdeel van Wintergoud.”

In deze periode gebeurt er onder de paraplu van Wintergoud heel veel. Hoe zijn jullie qua invulling te werk gegaan?

“We wilden absoluut niet hetzelfde gaan doen als wat er op andere plekken in de stad al te doen is, dus geen lange rijen kraampjes en een standaard kerstmarkt. De Westerhaven kent veel grote ondernemers en dit is een belangrijke periode voor hen. We wilden vooral voorkomen dat de Westerhaven een evenemententerrein wordt waardoor mensen de winkels niet meer bezoeken. We zijn op zoek gegaan naar een goede balans: een aantrekkelijk evenement dat de winkels juist activeert. En ja, dat is spannend. Dit is onze vuurdoop, dus het is altijd afwachten of het net zo goed ontvangen wordt als we gehoopt hebben.”

Hoe gaat het er komend weekend ongeveer uitzien?

“We hebben gekozen voor een podium waar optredens op plaatsvinden, diverse foodtrucks, en een groot aantal straatartiesten. Ook is OOG Radio aanwezig om drie dagen lang vanaf locatie radio te maken. Ons programma werkt samen met Quiet Groningen. Voor hen gaan we zoveel mogelijk geld proberen in te zamelen. Quiet Groningen maakt lawaai voor stille armoede en probeert deze te verzachten door mensen die het moeilijk hebben geluksmomentjes, zingeving en eigenwaarde te bieden. De inzameling gebeurt op verschillende manieren. Zo werken we samen met een groep kunstenaars die achttien kunstwerken speciaal voor dit evenement hebben gemaakt. Deze komen in de winkels te hangen en worden op zondag geveild. De opbrengst gaat volledig naar Quiet Groningen. Een andere manier is via het radioprogramma van OOG, waarbij luisteraars voor een bedrag verzoekjes kunnen aanvragen.”

Op de Westerhaven zal dus volgend weekend van alles te beleven zijn!

“Inderdaad. In totaal hebben we dertien podiumacts en tien rondlopende acts. Die zullen niet tegelijkertijd optreden, maar er zal altijd iets te zien zijn. Het idee is dat mensen op één van de bankjes kunnen plaatsnemen, genieten van warme chocolademelk of glühwein, luisteren naar muziek op het podium, of kijken naar een vuurspuwer, een steltloper of een reuzenslak. En natuurlijk kunnen ze een kijkje nemen bij OOG Radio. Wat we willen bereiken, is dat we echt een stukje beleving neerzetten in dit gebied.”

Afgelopen zomer werd er op de Westerhaven geëxperimenteerd met een Franse zomermarkt. Foto: ingezonden Die editie kon rekenen op veel belangstelling. Foto: eigen foto

Je zegt dat het de eerste keer is dat dit georganiseerd wordt, maar hebben jullie afgelopen zomer niet al wat voetstappen gezet?

“Afgelopen zomer hebben we inderdaad op vier zondagen geëxperimenteerd met de Franse Zomermarkt. Van tevoren wisten we niet of dit in de smaak zou vallen, maar we merkten dat zowel de winkeliers als de bezoekers behoefte hadden aan zo’n evenement. Het ging heel natuurlijk. Iedereen wil graag een levendige stad. We zijn afgelopen zomer gaan werken met muziek, straatartiesten en kunstenaars die live schilderijen maakten. Die dagen waren dankzij de samenwerking met verschillende partijen heel succesvol en hebben geleid tot een goede basis voor Westerhaven Wonderland.”

Zijn jullie niet zenuwachtig voor komend weekend?

“Het is een combinatie van twee gevoelens: het komt goed, maar ook gezonde zenuwen. De grootste uitdaging is dat de Westerhaven van nature niet op de looproute ligt. Als je op de Grote Markt bent, loop je niet snel naar ons toe. Terwijl wij ontzettend veel te bieden hebben. We merken veel enthousiasme, bijvoorbeeld bij de winkeliers en ondernemers die verreweg het grootste deel van het weekend geopend zullen zijn. Daarnaast is de Westerhaven een perfect startpunt; je stapt hier uit de bus of parkeert in de garage. De uitdaging is dat mensen ons gaan vinden. Daarom zijn we blij met de aandacht, maar we zijn ook de samenwerking aangegaan met koren en bands die hier optreden. De hoop is dat er mond-tot-mondreclame ontstaat, want dat werkt altijd het beste.”

Wanneer ben je volgende week tevreden?

“Als de deelnemers zeggen: zullen we dit volgend jaar weer doen? En als bezoekers zeggen: dit was leuk, dit was geweldig. We hopen dat ons evenement in goede harmonie verloopt. En we denken ook dat dit alle potentie heeft om verder te groeien. Voor de Westerhaven liggen er mooie plannen: de opening van de fietsparkeergarage lost het fietsenprobleem op en er komt meer groen. De kwaliteit van het gebied gaat daardoor toenemen. Uiteindelijk hopen we dat de Westerhaven niet alleen een gebied is waar je winkels bezoekt, maar waar je even blijft hangen. Daarom zijn we zo blij dat we al die partijen hebben leren kennen die iets doen op het gebied van kunst, muziek en entertainment. Dat draagt daar echt aan bij.”