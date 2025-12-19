In samenwerking met de Winkeliersvereniging Westerhaven is OOG Radio op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 december tussen 15.00 en 18.00 op Westerhaven Wonderland aanwezig met live uitzendingen. De winkeliersvereniging en OOG komen ook samen in actie voor de Stichting Quiet Groningen.

Naast een tal van activiteiten die er tijdens Westerhaven Wonderwonderland worden georganiseerd vragen De winkeliersvereniging en OOG Radio aandacht voor deze vorm van stille armoede. Quiet Groningen is zelf ook aanwezig gedurende deze dagen met ook nog een speciale actie.

Quiet Groningen en OOG radio zijn beide aanwezig op Westerhaven Wondeland op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 december. Je kan vanaf nu via www.oogradio.nl al een plaat aanvragen en doneren of langsgaan tijdens deze dagen tussen 15.00 en 18.00 uur en terplekke jouw plaat aanvragen en de kersttrui van Quiet bemachtigen.

