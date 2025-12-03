We mogen een kijkje nemen in de werkkamer van Sinterklaas.



Want onder het orgel in de A Kerk is dit jaar de werkkamer van Sinterklaas. We waarschuwen alvast voor de rommel . Inpakpiet maakt er namelijk een zootje van. Je kunt komen kijken en misschien helpen met opruimen ? Het is elke keer weer een hele speurtocht door de enorme kerk om alles op zijn plek te krijgen. Ze kunnen wel wat hulp gebruiken. Speur je mee?

Dit kan nog tot donderdag van 14.00 – 17.00 uur

Gratis t/m 17 jaar / € 2,00 voor volwassenen

Met school de Werkkamer van Sinterklaas bezoeken? Dat kan! Kijk voor het programma op schoolkerk.nl.

