Wegafsluitingen komende zaterdag vanwege corteo FC-aanhang

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Supportersgroepen organiseren komende zaterdag tussen 15.00 en 17.00 uur een corteo, een gezamenlijke wandeling van de Oosterpark naar de Euroborg. Door de tocht worden meerdere wegen in de stad tijdelijk afgesloten. Dat meldt Groningen Bereikbaar.

De gemeente verwacht zo’n 4000 deelnemers. Door de tocht worden meerdere wegen in de stad tijdelijk afgesloten. De binnenstad blijft bereikbaar, maar het verkeer wordt omgeleid. Dat geldt ook voor mensen die onderweg zijn naar het centrum, het UMCG of het Sontplein.

Tijdelijke afsluitingen

De mars trekt vanaf het Oosterpark richting het stadion. Daarom worden tussen 15.00 en 17.00 uur achtereenvolgens de Zaagmuldersweg, het Damsterdiep, de Europaweg en de Boumaboulevard afgesloten voor al het verkeer.

Zodra de groep is gepasseerd, gaan de wegen telkens weer snel open.

Ook de afritten en opritten van de A7 bij Groningen Europapark (37) zijn gedurende de corteo volledig dicht. Voor de veiligheid op de zuidelijke ringweg geldt daarnaast dat de toerit bij de Vondellaan richting Hoogezand en de verbinding van de A28 naar de zuidelijke ringweg richting Hoogezand worden afgesloten.

De gemeente adviseert weggebruikers rekening te houden met extra reistijd en waar mogelijk een alternatieve route te kiezen.