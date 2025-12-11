Waterstand natuurbad Woltersum hersteld

Natuurbad Woltersum. Foto: Gemeente Groningen

In Woltersum wordt deze week het water uit het verlaagde deel van het natuurbad weggepompt. De gemeente laat daarnaast een drainagebuis aanleggen die overtollig water moet afvoeren naar een nabijgelegen sloot. Zo blijft er bewust een kleine plas- en drassituatie bestaan, zoals oorspronkelijk bedoeld in het ontwerp van het gebied.

Het terrein – een voormalige vuilstort tussen Woltersum en Ten Boer – werd in 2023 ingericht als natuurgebied, waarbij de contouren van het vroegere strandbad opnieuw zichtbaar werden gemaakt. Tot verrassing van omwonenden bleef er na de inrichting zo’n zestig centimeter water staan. Meer dus dan de bedoeling was.

Met de werkzaamheden wordt nu teruggegaan naar het plan uit 2022: in de winter water in het lage deel, in de zomer ruimte voor kruiden en andere begroeiing. Loonbedrijf Wieringa Buitenkamp voert het werk deze week uit.