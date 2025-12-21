Waterkoude en wind laten kwikdaling komende dagen erger aanvoelen

Foto: Manfred Richter via Pixabay.org

De temperatuur daalt de komende dagen verder richting het vriespunt. Die gaat het kwik de komende dagen overdag niet bereiken, maar qua gevoelstemperatuur zal het wel aanvoelen alsof het constant vriest.

Door Johan Kamphuis

Het is maandag bewolkt en waterkoud bij 5 graden als maximumtemperatuur. Het blijft droog bij een matige oostenwind. In de avond en nacht is het nevelig en bewolkt bij 1 of 2 graden als laagste temperatuur.

Dinsdag overdag is het bewolkt. Er is kans op een spatje motregen en het is wederom waterkoud bij 3 graden als temperatuur. Mede door de forse oostenwind voelt het aan alsof het de hele dag een paar graden vriest.

Het kwik daalt verder: woensdag wordt het maar 1 of 2 graden. Het blijft droog. Er zijn veel wolken, al kan het nu en dan even opklaren. De forse oostenwind blijft, waardoor ook de ‘gevoelsvorst’ aanhoudt. In de nacht naar Kerst klaart het op en wordt het koud. Het gaat vriezen, met -3 tot lokaal -5 graden.

Meer over het Kerstweer? Kijk op de weerpagina of luister naar het weerpraatje om 8.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow.