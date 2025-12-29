Wat verandert er in Groningen in 2026?

Foto Andor Heij

Wat verandert er komend jaar in de gemeente Groningen? OOG zocht het voor je uit en zette de belangrijkste veranderingen en projecten voor je op een rijtje.

Hoofdstation

Het Hoofdstation is op 13 juli 2025 geopend, maar het is nog lang niet af. Er wordt nog hard gewerkt aan het toekomstige busstation, aan de zuidkant van het station. Via een bustunnel kunnen bussen dan bij het busstation komen.

De planning is dat op 28 juni het busstation af is. Hierna komt er een aansluiting vanaf het Emmaviaduct, zodat bussen makkelijker van en naar het zuiden kunnen rijden.

Foto: Beeldbank OV-Bureau Groningen/Drenthe

Omdat bussen uit het zuiden vanaf 28 juni een directe toegang hebben tot het Hoofdstation, boeken zij een tijdwinst. Vanaf dat moment gaat een nieuwe dienstregeling in. Sommige bussen rijden dan vaker op drukke momenten. De hele dienstregeling van 2026 is te vinden op de site van OV Bureau Groningen Drenthe.

In de loop van volgend jaar rijden naar verwachting weer rechtstreekse treinen tussen Groningen en Leer. Dit zijn de eerste treinen die direct tussen de twee steden rijden na ongeveer tien jaar, toen de Friesenbrücke werd aangevaren.

Fietsenstallingen

Komend jaar blijft Strukton werken aan de fietstunnel en ondergrondse fietsenstalling onder het Hoofdstation. Die zijn gereed in 2027.

Onder het mom van “Groningen Fietsstad” wordt het aanbod fietsenstallingen in de binnenstad verder uitgebreid. In 2026 wordt begonnen met de bouw van een nieuwe fietsenstalling op de hoek van de Herestraat en het Zuiderdiep. Hier komt plek voor ongeveer vijfhonderd fietsen.

Ook wordt volgend jaar een ontwerp opgesteld voor de toekomstige fietsenstalling Westerhaven, in het voormalige Stripmuseum. In het pand boven de McDonald’s kunnen in de toekomst zo’n 1400 fietsen gestald worden.

Parkeertarieven

Het parkeren in de binnenstad wordt volgend jaar €0,50 per uur duurder. Per uur betaal je in 2026 €5,00. In de rest van de stad blijven de tarieven hetzelfde.

Bezoekersvergunningen in de gemeente worden aanzienlijk goedkoper. In 2026 betaal je voor 150 uur parkeren voor bezoekers €25,00, waar je in 2025 nog €37,50 betaalde. Parkeervergunningen voor inwoners worden in de hele gemeente ongeveer 1% duurder.

De tarieven van Haren worden samengetrokken met de rest van de gemeente, waardoor een eerste parkeervergunning in 2026 goedkoper wordt, en een tweede juist duurder.

Werkzaamheden Binnenstad

Als de aansluiting van de Oude Ebbingestraat op de Grote Markt klaar is, begint de verbouwing van het Kwinkenplein. Hier wordt het asfalt vervangen door de bekende gele stenen en het plein wordt gelijkvloers. Ook worden er bomen aangelegd. Het is de bedoeling dat dit project in maart klaar is.

De verhuizing van kunstcentrum VRIJDAG (in de toekomst: Tumult) naar de Sint Jansstraat, naast het Forum, is in het najaar van 2026 klaar. Hierna worden de laatste werkzaamheden aan de Nieuwe Markt gepleegd, en komen er ook hier gele klinkers.

De gemeente begint komend voorjaar met de aanpak Damsterplein. Het kale plein krijgt een brede strook bomen en groen en er komt een ondergronds opvangsysteem van regenwater. Hierdoor wordt het een stuk koeler op het plein.

Woningbouw

De eerste eigenaren van woningen in de Suikerzijde kunnen eind 2026 hun sleutels ophalen. Dit zijn woningen in het oosten van de nieuwbouwwijk, in het Bernard Rölinghof.

In Stadshavens begint VanWonen volgend jaar met de bouw van de eerste driehonderd woningen. Deze sociale huurappartementen en koophuizen liggen aan de westkant, tussen het Eemskanaal en het Damsterdiep.

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 18 maart 2026 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De top vijf verkiezingsthema’s voor de verkiezingen zijn Wonen, Veiligheid, Groen, Duurzaamheid en Armoede.

Kwijtschelding

Vanaf 2026 kunnen inwoners een kwijtschelding krijgen voor rioolheffing, onroerende zaakbelasting (OZB) voor woningen en roerende zaakbelasting (RZB) voor woonboten of -wagens. Dit is voor inwoners met een laag inkomen en een klein vermogen. Dit was al mogelijk voor afvalstoffenheffing.

Gerrit Krolbrug, Snelheidsverlaging en de Hunze

Hoewel het waarschijnlijk nog tot midden 2029 zal duren voordat je over de nieuwe Gerrit Krolbrug kunt fietsen, starten de eerste werkzaamheden al eind 2026. Dan begint de gemeente met het kappen van bomen, archeologisch onderzoek en sloopwerkzaamheden.

Op meerdere wegen in de gemeente wordt de maximumsnelheid verlaagd van 50 naar 30 km/uur. Er komen het komend jaar bijna vijftig straten bij waar niet harder gereden mag worden dan dertig, zoals de Zaagmuldersweg en Korreweg en het toekomstige Damsterplein.

De Hunzeboord, een stuk van het oude beeklandschap van het riviertje de Hunze in de wijk Ulgersmaborg, wordt volgend jaar heringericht. Het Groninger Landschap plant bomen, struiken en inheemse planten en maakt meer ruimte voor het water van de Hunze. Dit is onderdeel van een plan om het hele stroomgebied van de Hunze te herstellen.