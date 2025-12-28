Warm onthaal voor tocht met verlichte trekkers in Hoogkerk en Vinkhuizen

Foto: Robert van der Veen

Ten Post, Ten Boer en Sint Annen waren zaterdag al aan de beurt. Zondagavond konden Hoogkerk, De Poffert en Vinkhuizen genieten van de jaarlijkse tocht met versierde trekkkers van het Boerensamenwerkingsverband Noord-Nederland.

De tweede dag van de lichtjesroute, die voor het vijfde jaar op rij wordt georganiseerd, begon 17.30 uur in Niezijl. De stoet met tientallen versierde en verlichte tractorenn trok vervolgens richting onze gemeente. Bij Stad werd eerst Hoogkerk aangedaan, waarna de stoet doorreed naar De Held en Vinkhuizen.

Langs de route stonden honderden toeschouwers om te genieten van de kleurrijke optocht. Na een flinke tour door Vinkhuizen vervolgde de stoet via het Hoendiep zijn weg richting De Poffert en Oostwold, om via Niekerk, Oldekerk en Faan terug te keren naar het beginpunt in Niezijl.

De trekkertocht is ook de komende twee dagen nog op verschillende plekken te zien in de provincie. Maandag wordt gereden in Het Hogeland, waarna dinsdag een route in de Kop van Drenthe en de buurt van de stad wordt afgewerkt. De stoet passeert dan onder meer Zuidlaren, Onnen en Haren.