Waardering voor collega’s en hulpdiensten van burgemeester Groningen

foto burgemeester-groningen

Veel respect en waardering voor de collega’s en hulpdiensten die tijdens de jaarwisseling klaarstaan om Groningen veilig, schoon en gezellig te houden.

Vandaag, op oudejaarsdag, ben ik langsgegaan bij deze helden die tijdens de jaarwisseling aan het werk zijn. Hun inzet maakt het mogelijk dat wij een fijne jaarwisseling kunnen beleven.

Het vraagt om een goede samenwerking, voorbereiding, het kunnen omgaan met onverwachte situaties en natuurlijk de steun van het thuisfront die dit werk mede mogelijk maakt.

Dank voor jullie betrokkenheid, inzet en professionaliteit. Jullie zijn echt onmisbaar.

Ik wens iedereen een mooie en vooral veilige jaarwisseling. Geniet van deze avond, kijk een beetje om naar elkaar en denk aan de mensen die vannacht voor onze veiligheid werken.

Met deze boodschap laat burgemeester Roelien Kamminga oudejaarsavond weten hoe ze de inzet van al deze mensen waardeert.