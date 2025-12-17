VVD wil meer ruimte voor Groningse horeca tijdens WK: terrassen langer open en meer ruimte voor evenementen

Hekken en doeken in de Poelestraat tijdens het EK van 2024, voor de invoering van nieuwe regels rond televisieschermen - Foto: Rieks Oijnhausen

De raadsfractie van de VVD heeft zin in het WK-voetbal van komende zomer. Niet alleen voor de gezelligheid, maar ook om de horeca op volle toeren te laten draaien. De partij vraagt burgemeester Kamminga daarom onder meer om de terrassen tijdens de wedstrijden langer open te laten.

Halve finale en finale met potlood ingetekend voor Grote Markt

Burgemeester Kamminga liet twee weken terug al weten wat de regels zijn voor tv-schermen op terrassen tijdens grote sportevenementen. Dat deed Kamminga nadat er tijdens het afgelopen EK van vorig jaar gedoe ontstond over de regels. Die werden uiteindelijk tijdens het toernooi aangepast. Schermen mogen nu worden geplaatst bij grote sportevenementen zoals het WK voetbal, maar moeten zo worden geplaatst dat hierdoor op de openbare weg geen evenement ontstaat. De schermen mogen dus niet richting de openbare weg staan.

Kroegen mogen daarvoor verrijdbare tv-schermen gebruiken van 78 inch. Glaswerk is tijdens de wedstrijden verboden op de terrassen. Horeca hoeft echter geen speciale vergunning meer aan te vragen om een wedstrijd op een scherm te vertonen; de gemeente laat zelf en via de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) weten wanneer er sprake is van een evenement waarbij de schermen (binnen de regels) zijn toegestaan.

Dat maant de VVD tot blijdschap, schrijft fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz aan het college. “We zijn eveneens blij met de keuze om op voorhand de dagen van de halve finale en de finale op te nemen op de evenementenkalender.” Daarmee doelt Jacobs-Setz op het vrijhouden van de Grote Markt, waar bij deelname van Nederland aan de laatste rondes van het toernooi plek komt voor een groot scherm.

‘Horeca moet optimaal kunnen profiteren van WK’

Maar de VVD wil nog wat meer ruimte voor de horeca tijdens het toernooi, specifiek rond de openingstijden voor terrassen. Het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt voor Nederlandse kloktijden laat gespeeld. Veel wedstrijden van het Nederlands elftal beginnen laat in de avond. De VVD wijst daarbij naar de eerste groepswedstrijd tegen Tunesië, die op onze klok pas om 01:00 uur begint.

De VVD wil daarom dat horecaondernemers tijdens het WK flexibel hun terrassen kunnen gebruiken om wedstrijden uit te zenden en een oranjefeest te organiseren. De regels moeten niet alleen gelden voor de binnenstad: de VVD wil tijdens het WK de openingstijden voor terrassen overal in de gemeente uitbreiden.

“De horeca moet optimaal kunnen profiteren van het komende WK Voetbal”, aldus Jacobs-Setz. “Volgens ons is het verstandig om, als gemeente, op voorhand met de horecaondernemers in gesprek te gaan over hun wensen rondom het uitzenden van wedstrijden en daarover afspraken te maken. Zo kunnen ondernemers optimaal worden gefaciliteerd om een oranjefeest te organiseren. We willen daarom ook weten of het college bereid is om evenementen toe te staan op andere pleinen of locaties in de gemeente, als daar een vergunning voor wordt aangevraagd.”