VVD pleit voor welstandsvrij werken binnen versterkingsopgave: “Niet bang voor Belgische toestanden”

Om bouwprocessen binnen de versterkingsopgave te versnellen, is het een goed idee om een pilot te starten met welstandsvrij werken. Dat zegt de VVD-fractie, die woensdag met steun van de PVV, Stadspartij 100% voor Groningen en Groep Staijen een motie indient.

“Elk jaar bespreken we in de gemeenteraad een plan van aanpak over de versterkingsopgave,” vertelt raadslid Elisabeth Akkerman. “Dit is een opdracht voor de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Vorig jaar stond dit onderwerp ook op de agenda. Als fractie hebben we toen gevraagd welke invloed wij als gemeente op dit onderwerp kunnen uitoefenen. Hoe kun je ervoor zorgen dat deze processen soepel en snel verlopen? Vooraf hadden we namelijk gesprekken gevoerd met inwoners, en daaruit was ons duidelijk geworden dat welstandsregels, maar bijvoorbeeld ook ecologische controles, voor vertraging zorgen.”

Akkerman: “Als partij willen we in deze situatie zo weinig mogelijk regels, mede naar aanleiding van het geluid landelijk dat we af moeten van vertragende regels bij de woningbouw.” De VVD wil dat er een pilot gestart wordt waarbij er in de gemeente welstandsvrij gewerkt kan worden binnen de versterkingsopgave. “Vorige week, tijdens het bespreken van de conformstukken, heeft de wethouder al laten weten dit geen goed idee te vinden. Maar ik denk dat ik mij toen niet helemaal duidelijk heb uitgedrukt. Wij pleiten echt voor een pilot. Dus dat wil ik tijdens de vergadering van morgen extra duidelijk maken.”

Welstandsvrij bouwen betekent dat een gemeente voor een bepaald gebied de toetsing aan de ‘redelijke eisen van welstand’ (het uiterlijk van een bouwwerk) heeft afgeschaft. Je moet nog steeds een omgevingsvergunning aanvragen, maar de gemeente oordeelt dan niet meer over de schoonheid of stijl, enkel over het bestemmingsplan en bouwtechnische regels. Akkerman is niet bang dat het daarmee een soort België wordt: “Haha nee. Dat gaat heel erg meevallen. En uiteraard kunnen we dan nog altijd teruggrijpen op de excessenregeling. Dit is een juridisch middel waarmee de gemeente achteraf kan ingrijpen bij bouwwerken.” Zo kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat een paarsgekleurde woning het straatbeeld verstoort.

Over de kansen vertelt Akkerman: “De PVV, Stadspartij 100% voor Groningen en Groep Staijen steunen de motie op voorhand. Ik hoop morgen meer partijen te kunnen overtuigen.”