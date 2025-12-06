VVD en CDA hekelen ‘slechte inschatting’ parkeerpilot De Wijert en eisen opheldering

Aan de rechterkant de reguliere parkeerplekken die dag en nacht gebruikt mogen worden, links de hybride-parkeerplekken. Foto: eigen foto

De fracties van VVD en CDA in Groningen vragen het college om opheldering over het besluit om de pilot voor hybride parkeren in de wijk De Wijert niet in te voeren. De partijen willen weten hoe het college het draagvlak in de wijk zo slecht in heeft kunnen schatten.

“Onlangs heeft de Adviescommissie Bezwaarschriften geoordeeld dat de onderbouwing van het verkeersbesluit voor het hybride parkeren onvoldoende is”, vertelt VVD-raadslid Rik Heiner. “Kortom de 97 bewoners die bezwaar hebben gemaakt zijn in het gelijk gesteld. Dat de inwoners in het gelijk zijn gesteld verbaast ons niet. Eerder gaf de politie namelijk al een negatief advies op het voornemen voor hybride parkeren. Dit terwijl de wethouder in het vragenuur, van 10 september op onze vragen, nog aangaf geen problemen met de pilot te zien.”

Het besluit om hybride parkeren in te voeren in de Spieghelstraat, Reviusstraat en Camphuysenstraat in De Wijert-Noord werd eind-november door de gemeente ingetrokken. Het idee was om parkeerplaatsen aan één kant van de straat ’s avonds en ’s nachts door bewoners te laten gebruiken, terwijl ze overdag vrij zouden zijn voor bijvoorbeeld spelen of ontmoeten.

Twee maanden geleden trokken bewoners naar de bezwaarcommissie. Nathalie van der Vechte van de bewonersorganisatie uitte toen forse kritiek op de plannen en het proces. “In het beginsel klinkt het heel mooi: meer ruimte, meer groen, ruimte om te spelen. Maar als je het afpelt, kom je problemen tegen.” De politie had bijvoorbeeld een negatief advies gegeven vanwege de verwachte handhaving. “De verwachting is dat er ongetwijfeld auto’s na de nacht nog om diverse redenen de volgende dag op de hybride plekken zullen staan.”

Ook het aspect ‘spelen op straat’ trok de organisatie in twijfel: “Welk kind speelt er overdag op straat? Zij zitten dan juist op school of zijn actief bij een vereniging. Dat spelen zou wel op zondag kunnen, maar op die dag mag er juist de hele dag geparkeerd worden op de hybride-plekken.”

Toegankelijkheid

Een ander punt van zorg was de impact op kwetsbare groepen. “Bij het hybride parkeren mag er overdag van 09.00 tot 17.00 uur niet geparkeerd worden op de hybride plekken. In de avonduren wel”, constateerde Van der Vechte. Dit vormt een probleem voor oudere bewoners die hun auto dicht bij huis willen hebben, maar ook voor mantelzorgers of nachtwerkers die een vrijstelling nodig zouden hebben. “De gemeente vindt dat de afstand van je auto naar je huis maximaal 250 meter mag zijn. Maar hoe zien ze dit in de toekomst met aanvragen voor invalidenparkeerplaatsen, waarbij deze vraag ongetwijfeld zal gaan toenemen?”

Participatie

De bewoners lieten vooral weten niet blij te zijn met hoe het proces is verlopen: “Er heeft absoluut geen participatie plaatsgevonden. Een enquête en een verhaal in Jip-en-Janneketaal over wat hybride parkeren precies inhoudt, had op zijn minst gemoeten. Onze klankbordgroep bestond uit een handvol bewoners, waar geen mensen uit omliggende straten in waren vertegenwoordigd. De grotere bijeenkomst voor de wijk hebben wij vooral ervaren als ‘informeren’. Er werd aan ons verteld wat er ging gebeuren. Er was geen plek voor inbreng van bewoners.”

Heiner: “In de mededeling van het college over hybride parkeren schrijft het college dat het eerst in gesprek wil met bewoners om samen te onderzoeken welke invulling van de parkeerplaatsen overdag voor hen waardevol is. Daarbij geeft het college aan dat dit nodig is om hybride parkeren op termijn breder gedragen te kunnen invoeren. Wij willen nu weten of er ook een scenario bestaat waarin besloten wordt dat hybride parkeren helemaal niet wordt ingevoerd, en hoe het college er voor gaat zorgen dat er een objectief participatietraject doorlopen kan worden.”

De VVD en het CDA eisen eveneens opheldering over de slechte inschatting van het draagvlak, wat leidde tot 97 bezwaren. Ze willen ook weten hoeveel geld dit hele proces tot nu toe gekost heeft en of het college van plan is om hybride parkeren op nog meer plekken in de gemeente in te gaan voeren. De antwoorden op de vragen worden binnen enkele weken verwacht.