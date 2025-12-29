vv Haren op zoek naar nieuwe trainer, want Henk de Koe gaat met pensioen

.Henk de Koe. Foto via vv Haren

Voetbalvereniging Haren moet op zoek naar een nieuwe trainer, want Henk de Koe stopt er mee na dit seizoen. De Koe is aan zijn derde jaar bezig.

“We vinden het heel jammer, want we zijn zeer tevreden over de samenwerking”, zegt voorzitter Anita Luppes van vv Haren. “Hij houdt er helemaal mee op, want hij gaat met trainerspensioen. Hij heeft heel bewust zijn licentie na dit seizoen laten verlopen”.

Het is logisch dat de club tevreden is, want vv Haren is de trotse koploper in de vijfde klasse F zaterdag: “Het zou mooi zijn als we het afscheid van Henk kunnen vieren met een promotie naar de vierde klasse”, aldus Luppes.

Haren heeft inmiddels een vacature voor een nieuwe trainer open staan.