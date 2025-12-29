Vuurwerk verkoop weer van start: “Het is weer een traditie die onderuit gehaald wordt”

De verkoop van consumentenvuurwerk is maandag weer van start gegaan. Tot en met 31 december kan er bij verschillende winkels, waarschijnlijk voor de laatste keer, vuurwerk worden ingekocht voor oudjaarsdag.

Twintig jaar lang verkocht Martin West van West Vuurwerk aan de Sontweg met veel plezier consumentenvuurwerk. “We verkopen al een aantal jaar geen knalvuurwerk meer. Tegenwoordig worden voornamelijk compounds verkocht. Die zijn zo groot dat ze echt niet naar hulpverleners worden gegooid”, laat West teleurgesteld weten over het aankomende vuurwerkverbod.

De interesse in vuurwerk is dit jaar dan ook gigantisch, aldus de vuurwerkverkoper. “Het loopt storm. Al sinds begin december lopen de bestellingen binnen. Deze zijn groter dan in andere jaren.”

Klanten van West Vuurwerk vinden het jammer dat ze volgend jaar geen vuurwerk meer bij hem kunnen kopen. “Het hoort toch bij oud en nieuw”, laat één van hen weten. “Het is weer een traditie die onderuit wordt gehaald”, zegt een ander.