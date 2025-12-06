Vrouwen FC Groningen met één been in eerste divisie na zege op Jong PEC Zwolle

Foto: FC Groningen. FC Groningen vrouwen

De vrouwen van FC Groningen staan met één been in de eerste divisie. Zaterdagavond werd in het Esserbergstadion met 3-1 gewonnen van Jong PEC Zwolle.

Celine Agema, Femke Piersma en Renee Huizinga scoorden voor FC Groningen. Het doelpunt van PEC kwam ook van Groningse zijde. Lucy Dijkema schoot de bal ongelukkig in eigen doel. Het stond toen al 3-0.

Omdat de koploper in de tweede divisie, Jong ADO Den Haag, met 4-3 won van Jong Feyenoord heeft nummer twee FC Groningen in de volgende wedstrijd tegen Jong Feyenoord aan een punt voldoende om te promoveren. De eerste twee gaan naar de eerste divisie. De Rotterdamse vrouwen maken nog een minieme kans op promotie.

De promotiewedstrijd tussen FC Groningen en Jong Feyenoord wordt woensdag om 14.00 uur in stadion Esserberg gespeeld.