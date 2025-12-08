Vrijwilligers week lang in het zonnetje gezet met week vol activiteiten

Foto: Anemone123 via Pixabay

De gemeente houdt deze week een speciaal programma om vrijwilligers te bedanken. Er zijn bijeenkomsten met koffie, taart en gratis workshops op zestien plekken in de stad en dorpen.

De week volgt op de Nationale Dag van de Vrijwilliger van afgelopen zondag. Vrijwilligers kunnen op verschillende momenten binnenlopen (zie alle tijden en data in dit schema) in buurthuizen en andere ontmoetingsplekken om samen iets te eten en mee te doen aan activiteiten.

Met de bijeenkomsten wil de gemeente laten zien hoe belangrijk hun inzet is voor wijken en dorpen. “Vrijwilligers zijn het goud van onze samenleving”, vertelt wethouder Inge Jongman (Zorg en Welzijn). “Hun inzet maakt onze wijken socialer, sterker en leefbaarder. Zonder hen zou onze gemeente er heel anders uitzien. Met deze week willen we hen bedanken en laten zien hoe belangrijk ze zijn.”

De activiteiten worden georganiseerd samen met Link050, het platform dat inwoners helpt om mee te doen in hun buurt. Aanmelden kan via link050.nl.